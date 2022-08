Zvezda zaradila 12.000.000€, a mogla je duplo više: Evo koliko novca stiže na Marakanu ako se ponovi prošla sezona

Crveno-bijeli su već sada obezbijedili lijepu zaradu klubu, ali glavni cilj bio je "bogatiji kolač" Lige šampiona

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona, pošto ih je na stadionu "Rajko Mitić" eliminisao Makabi Haifa (2:2, ukupan rezultat 4:5).

Taj neuspjeh znači i prelazak šampiona Srbije u Ligu Evrope gdje će na žrijebu 26. avgusta biti u prvom šeširu, a sada je definitivno poznato i koliko je novca Zvezda zaradila prelaskom u drugo po snazi UEFA takmičenje.

Zvezda je do sada zaradila 5.000.000 evra zbog ulaska u plej-of Lige šampiona, a kako su tamo eliminisani, automatski su inkasirali 3.600.000 evra zbog plasmana u grupnu fazu Lige Evrope.

Na tih 8,6 miliona evra, Zvezda će garantovano dobiti i između 3.300.000 evra i 3.564.000 evra, na osnovu UEFA koeficijenta. Svih 32 učesnika Lige Evrope se poredaju po svom koeficijentu i svako bolje mjesto vrijedi po 132.000 evra više od prethodnog. Kako će Zvezda biti šesta, sedma ili osma na ovoj tabeli, ona će tako biti i lijepo nagrađena.

To je već 12.000.000 evra, a na to treba dodati i novac koji će Zvezda zaraditi u grupnoj fazi - svaki bod vrijediće 210.000 evra, prvo mjesto u grupi (koje je Zvezda prošle sezone osvojila) je još 1.100.000 evra, dok je drugo mjesto 550.000 evra.

Dakle, ukoliko bi Zvezda ponovila ono što je uradila prošle godine u Ligi Evrope, ukupna zarada bila bi samo od nagrada bar 15.000.000 evra. Dodajte na to i zaradu od ulaznica protiv Pjunika (40.000 gledalaca) i Makabija (50.000) i jasno je da to nije sve. Uz to, biće i prodaje TV prava u Ligi Evrope kao i novih prodaja ulaznica.

Ipak, sve u Zvezdi će posebno boljeti neigranje u Ligi šampiona, kako sa takmičarskog, tako i sa finansijskog aspekta. Zvezda je mogla da samo od ulaska u Ligu šampiona već stigne do 20.640.000 evra, bez računanja 900.000 evra za svaki osvojeni bod, bogatijih TV prava, novac zarađen od UEFA koeficijenta, rast cijena igrača...