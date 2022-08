Stojković ne bi mogao da bude kapiten Partizana u moje vrijeme! Srđa Knežević mu zbog Zvezde ne bi dao traku

"Jedan je od naših najboljih golmana i OK je lik, ali nikad ne bi mogao da nosi traku svetog kluba, a da je bio u Crvenoj zvezdi", rekao je nekadašnji igrač crno-bijelih Srđa Knežević o bivšem golmanu i kapitenu Partizana.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji defanzivac Partizana Srđa Knežević (37) izjavio je da Vladimir Stojković nije trebalo da postane kapiten crno-bijelih, jer je igrao za Crvenu zvezdu. Bivši fudbaler, a sada mladi trener, koji je u Humskoj ponikao i osvojio tri titule, rekao je to komentarišući trenutku situaciju sa golmanima "Parnog valjka" poslije meča Hamruna i Partizana.

"Za Stojkovića moram da kažem, iako ne govorimo ovdje o njegovom kvalitetu, da je on čovjek koji je došao u Partizan iz Crvene zvezde, što je apsurd. U moje vrijeme sigurno ne bi mogao da nosi traku da sam ja bio u klubu, koilko god da je kvalitetan i cijenim ga kao jednog od naših najboljih golmana uz Ivicu Kralja. I ovako je OK lik, ali nikad ne bi mogao da nosi traku svetog kluba, a da je bio tamo u Crvenoj zvezdi. Takođe, nikad ne bih dovodio u Partizan igrače koji su imali veze sa Crvenom zvezdom, taman da su na reprezentativnom nivou", rekao je Knežević na TV Arena sport, komentarišući utakmicu Hamrun - Partizan.

Stojković i Knežević su se mimoišli u Humskoj u ljeto 2010, kada je golman počeo svoju prvu epizodu u crno-bijelom, gdje je ostavio dubok trag, odigrao 254 utakmice, osvojio tri titule, tri Kupa i nastupao u Ligi šampiona. Partizan je drugi put napustio prošlog ljeta, kada je otišao u Al Fejhu, u Saudijsku Arabiju.

Izvor: MN PRESS

Kada su u pitanju trenutni čuvari mreže Partizana, nekad borbeni defanzivac i ljubimac navijača kaže da novi trener Gordan Petrić mora da raščisti sliku i da podijeli uloge.

"Golman je jako važan, kad igrate mali fudbal, golman vam je pola ekipe. Sigurno su to dobri golmani, Stevanović, Popović i Lukač, koji do sada nije dobio šansu. Partizan tu definitivno nema riješeno pitanje. Stojković kad je bio golman, definitivno je osjećao sigurnost jer je bio jedan od naših najboljih golmana i znalo se da on brani. Sad znamo da brani Popović, ali ne znamo da li u nedjelju brani Stevanović. Mora to da se zna".

"UROŠEVIĆ STAO ISPRED TIMA, SVAKA ČAST"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši igrač crno-bijelih završio je karijeru 2019, a u Humskoj je bio član generacije koja je osvajala "duplu krunu" 2008. i 2009. Poredivši trenutni Partizanov tim sa onim u kojem je on igrao, rekao je da je igraču "Parnog valjka" prije svega važno da ima karakter. Kao primjer je naveo da su on i saigrači "znali da ne mogu da izgube od Zvezde". S tim u vezi pohvalio je stav i hrabrost aktuelnog kapitena Slobodana Uroševića, koji je ovog ljeta u Humskoj imao neprijatnu situaciju sa navijačima poslije ispadanja od AEK-a u Evrope.

"Moram to da pomenem. Jako je dobro odreagovao u nemiloj situaciji koja se dogodila, svi smo joj bili svjedoci, pa što da ne pričamo o njoj. Postupio je hrabro, a te situacije nisu nimalo naivne. Stao je pred navijača koji predstavlja cijeli jug i stao je ispred ekipe. Nisam ga još vidio uživo i čestitaću mu. To treba Partizanu, navijačima i svima u klubu. To nije lako, ali je definitivno pokazao i da je sazrio kao čovek i sutra kao roditelj... Kupio me je. Bio je mnogo mlad kad sam ga ja upoznao kao saigrača u Radu. Želim mu da napravi dobar transfer da zaradi konkretan novac i da obezbijedi porodicu. Daje golove, svaka mu čast", rekao je Knežević.

O igri na Malti i remiju 3:3 nije htio da mnogo govori. Rekao je da bi taj meč trebalo što prije zaboraviti i da bi svi trebalo da se okrenu narednim utakmicama, a posebno derbiju protiv Crvene zvezde naredne srijede u Humskoj.

"Igrali su tako da se samo što prije završi, a pohvalno je to da je Rikardo dao golove, kao centarforu njemu je to važno. Dobro je da se niko nije povrijedio, bilo je ozbiljnih startova, ali trebalo bi da zaboravimo ovo svi i da vidimo gdje smo u srijedu... Tri gola je mnogo primiti od ovakve ekipe ili od bilo koje ekipe kada nosite dres Partizana, ali nadam se da će da smanje procenat primljenih golova. Da Partizan odigra na Malti 3:3, to je stvarno... Za mene je to neuspjeh", rekao je Srđa Knežević.

