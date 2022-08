Znali smo da ne možemo da izgubimo od Zvezde! Srđa Knežević i sad hoće čvrst Partizan: Ni ja im ne bih pomjerio derbi!

Nekadašnji defanzivac Partizana Srđa Knežević analizirao je trenutnu situaciju u Partizanu i komentarisao i predstojeći derbi.

Nekadašnji fudbaler Partizana Srđa Knežević (37) analizirao je u razgovoru za TV Arena sport trenutnu situaciju svog bivšeg kluba i uporedio period u kojem je on nosio crno-bijeli dres sa aktuelnim momentom.

Knežević je ponikao u Partizanu, nosio je njegov dres od 2003. do 2010, uz nekoliko odlazaka na pozajmice i u crno-bijelom je tri puta bio šampion - 2008, 2009. i 2010. Podsjetivši na to vrijeme, on je rekao da je presudno da igrači Partizana prije svega budu čvrsti karakteri.

"Ja sam igrao u srećno vrijeme, imao sam sreću da igram u to vrijeme sa takvim igračima, prije svega sa karakterima. Da bi igrao u Partizanu, moraš da si karakter, pa onda fudbalske stvari. Tad je skoro 20 igrača imalo taj karakter. Znali smo da kad igramo sa Zvezdom, ne možemo da izgubimo. To je bilo nevjerovatno", rekao je Knežević.

"Trenutno su poljuljani, definitivno ovim startom sezone. Imaš sedam bodova zaostatka, pogotovo jer je Zvezda jaka na svim poljima, moram to tako da kažem, i definitivno igrački, gdje mogu da dovedu i igrača od tri miliona evra i beka Valensije... Tu nisu Partizan i Zvezda na istim talasnim dužinama, ali kad god obučeš dres Partizana, kakav god da si igrač, nešto ne možeš da dozvoliš. Meni je odmah asocijacija na Fejenord, primaš pet golova na onakav način, bez žutog kartona, bez oštrog starta. Ta utakmica mi je baš bila teška da gledam, a bio sam na stadionu, naravno. Partizan mora mnogo čvršće, jače", izjavio je on.

Upitan za trenutne defanzivce tima iz Humske, Knežević je govorio otvoreno o njihovom stilu igre.

"Vujačić i Saničanin su igrači koji više vole da je u vazduhu, što nije krasilo onaj Partizan koji je osvojio šest titula, uvijek smo voljeli da se lopta kreće. Ovdje sad nemamo tu situaciju i malo se i preskače igra. Tako su selektirani, da li je to tako svesno urađeno, ili nismo mogli da drugačije dovedemo, sada ostaje na treneru da od toga gradi najbolje što može".

"IGRAJ UTAKMICE, NE ODLAŽI IH"

Pred Partizanom su gostovanje Hamrunu na Malti, zatim meč protiv Radničkog u Kragujevcu u nedjelju, a onda derbi protiv Crvene zvezde u Humskoj u srijedu. Knežević se osvrnuo i na neusvojenu molbu crno-bijelih da taj meč bude pomjeren za četvrtak.

"Vratio bih se na situaciju od prije nekoliko dana - odlaganje sa Spartakom. Tu bih pohvalio Čukarički, koji ne odlaže u prvenstvu utakmicu, izađe, odigra. To je pravi put, a ne stalno da nešto odlažemo. Znam da je Zrinjski odložio pet utakmica, rekord u Evropi, apsurd. Partizan čeka meč protiv Radničkog 1923 u nedjelju, nezgodan protivnik, pa u srijedu igra derbi. Kakav god da je, na ovoj bodovnoj razlici taj derbi donosi i oduzima mnogo. Trebalo je ući u ritam, trebalo je igrati utakmice. Nisam nikad za odlaganje utakmica. Da li im Zvezda nije dozvolila odlaganje? Ako već ima pravo da se pita, ni ja im ne bih izlazio u susret, ne vidim nešto sportsko u toj cijeloj priči sa odlaganjem", dodao je ljubimac Grobara.

