Stanković nije jedini - Zvezdu napustila još petorica trenera!

Velika promjena u Crvenoj zvezdi, a tek treba da se vidi ko je spreman da se prihvati posla!

Izvor: mn press/youtube/crvena zvezda

Crvena zvezda je promijenila trenera, a Miloš Milojević predstavljen je kao nasljednik Dejana Stankovića. Dosadašnji šef stručnog štaba juče je podnio neopozivu ostavku u voljenom klubu, ali to nije jedina promjena koja će se ovih dana desiti crveno-bijelima. Klub je već počeo da traži rješenja, pošto su pored Stankovića otišli i njegovi najbliži saradnici.

Kofere su spakovali srpski stručnjaci Nenad Sakić i Vladimir Radenković, kao i trojica Italijana koji su na Dejanovo insistiranje stigli u Beograd. Pomoćni trener Vinćenco Saso, trener golmana Pjerluiđi Brivi i kondicioni trener Federiko Panonćini više ne rade u srpskom šampionu.

To je kratko prokomentarisao i sam Milojević, koji je najavio da klub ima nekoliko imena na umu i da pokušava što prije da formira tim koji će sa novim trenerom raditi u nastavku sezone. Zvezda trenutno traži prvog pomoćnika u stručnom štabu, trenera golmana i kondicionog trenera, upravo one pozicije koje su do sada držali italijanski stručnjaci.

Petorica Stankovićevih najbližih saradnika otišli su sa njim:

Za sada nije otkriveno ko su želje srpskog šampiona, a više informacija biće poznato u narednim danima. Prije toga, Miloš Milojević će imati izazov u osmom kolu Superlige, pošto crveno-bijeli večeras igraju protiv Javora, samo sedam sati nakon njegovog zvaničnog predstavljanja u klubu.

Već sada ima naznaka da će stručni štab u nastavku sezone biti manji i da će Milojević sa trojicom pomoćnika pokušati da nadoknadi odlazak Dejana Stankovića i petorice ljudi iz njegovog stručnog štaba.

