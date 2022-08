Partizan trebalo da dobije crveni karton: Sudijski ekspert objasnio grešku iz Kragujevca - "Evidentno je..." (VIDEO)

Sudijski ekspert Zdravko Jokić je prilikom gostovanja na TV Arenasport objasnio u kojoj situaciji je Partizan trebalo da ostane sa 10 igrača na meču protiv Radničkog 1923.

Izvor: Arena /Printscreen

Partizan je upisao još jednu pobjedu u Superligi Srbije, ali nakon mnogo muka, pošto su tek pogotkom u 88. minutu stigli do trijumfa protiv Radničkog 1923 - 1:0.

Ipak, nije ni ovaj meč bio bez spornih situacija, a kako ističe poznati sudijski ekspert Zdravko Jokić - ekipa Gordana Petrića trebalo je da meč završi sa desetoricom igrača!

Partizan je savladao Radnički u Kragujevcu golom Bibarsa Natha, a Petrić je nakon meča otkrio kojim stvarima u igri crno-bijelih je bio nezadovoljan. No, poslije utakmice je došlo vrijeme i za analizu sudijskih odluka.

Zdravko Jokić je u studiju TV Arenasport komentarisao sudijske odluke sa mečeva Superlige ovog vikenda, a jedna koju je napravio sudija Srđan Jovanović, stručni konsultant je okarakterisao kao pogrešnu.

Mladi Nemanja Jović je ušao u igru na poluvremenu i poslije samo 15 minuta igre dobio žuti karton. A onda je dva minuta kasnije načinio još jedan prekršaj, ali se provukao bez isključenja i crvenog kartona. Jokić kaže da je to bila greška.

"Pogledajte gdje Srđan stoji. Dakle, iz tog ugla, on ne može da vidi. A ova kamera dobro prikazuje. Ovo je start koji ima intenzitet i ima kontakt. Ali ta kamera je na suprotnoj poziciji od sudije. On nije ubijeđen da je bilo kontakta i opredijelio se da ne da drugi žuti karton. Međutim, evidentno je da je ovo bio bezobziran start i da je trebalo da da drugi žuti karton. Ali ubijeđen sam da on nije mogao dobro da vidi sa one strane da li je bilo kontakta ili ne", poručio je Zdravko Jokić.

Pogledajte tu situaciju iz 63. minuta meča u Kragujevcu: