Postoje neki razlozi za to, ali nikad neću reći javno: Petrić opominje igrače Partizana - "Jedna stvar zabrinjava!"

Trener Partizana Gordan Petrić je bio srećan zbog pobjede svog tima u Kragujevcu, ali ne i zbog nastupa njegovih pulena.

Izvor: TV Arenasport/Printscreen

Fudbaleri Partizana uspjeli su da stignu do treće pobjede u novoj sezoni Superlige, a druge uzastopne pod vođstvom Gordana Petrića, pošto su na jedvite jade "preskočili" Radnički 1923.

Meč u Kragujevcu nipošto nije obilovao lijepim potezima, ali je kasni pogodak Bibarsa Natha spasio crno-bijele. Trener Partizana je poslije meča istakao nezadovoljstvo određenim aspektima igre njegovog tima.

Petrić je na početku uporedio ovu pobjedu sa onom protiv Mladosti GAT u Novom Sadu, kada je trijumf 1:0 donio Svetozar Marković u 90. minutu.

"Malo je drugačije u odnosu na prvu utakmicu. Više smo igrali, ali neke stvari se ponavljaju koje ne bi smjele da se ponavljaju igračima koji imaju toliko utakmica u nogama. Postoje neki razlozi za to, ali ja to nikad neću javno reći. Bitno je da smo uzeli tri boda i spremamo se za srijedu", počeo je Petrić za TV Arenasport.

"Nekoliko igrača je na kraju izašlo iz igre zbog tegoba, Urošević koji nikad ne izlazi iz igre je na kraju tražio, moraćemo nešto da uradimo da ih oporavimo za srijedu."

Petrić nije želio da previše komentariše loš teren u Kragujevcu, već se osvrnuo i na nedostatke u igri njegovog tima

"Sve su to neke dječije bolesti, da je teren slab. Teren je bio i nama i njima slab, ali oni su imali i neko drugačije opredjeljenje. Neke stvari smo im dozvolili tehničkim greškama. Taj miran pas koji nekad nedostaje, to me zabrinjava. Prošli smo u Evropi, dobili smo danas utakmicu i okrećemo se Crvenoj zvezdi. Vidjećemo kako će u srijedu biti", poručio je Gordan Petrić.

Sa druge strane, trener Radničkog Darko Milisavljević bio je razočaran što njegova ekipa nije uspjela da osvoji bod za koji smatra da su ga zaslužili.

"Sigurno je moglo bolje. Mogli smo bolje da reagujemo kod tog prekida. Bili smo konkurentni cijelu utakmicu. MIslim da smo imali i više nekih situacija. Nismo zaslužili da izgubimo. Ovo nam je druga utakmica da gubimo zbog kasnih golova. Ali svaka čast momcima i publici koja nas je podržala. Realno, želimo Radnički koji će da napada ko god da je protivnik, želimo da igramo otvoren fudbal. Mislim da u tome za sada uspijevamo. Spremamo se za TSC u narednom kolu", rekao je Milisavljević.