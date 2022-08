Zvanično! Bh. reprezentativac pojačao Zvezdinog rivala u Evropi

Amer Gojak novi je fudbaler Ferencvaroša.

Izvor: Promo/FS BiH

Nakon više od šest godina u Dinamu, Amer Gojak napustio je Dinamo. Naš reprezentativac će karijeru nastaviti u Mađarskoj u redovima Ferencvaroša.

Za klub iz Zagreba, Gojak je odigrao 207 utakmica i osvojio 13 trofeja te postigao 20 golova. Gojak je već ranije napuštao Zagreb, kada je igrao na posudbi za Torino, ali ga italijanski klub nije otkupio.

"Bogat je opus kojeg Amer Gojak ostavlja u Dinamu. U plavom se domu, s kraćim prekidom, nalazi od početka 2015. godine, a danas je zaključio zagrebačku epizodu. Fudbalsku karijeru Amer nastavlja u Ferencvarošu iz Budimpešte. Iz Maksimira odlazi s 13 osvojenih trofeja: sedam naslova prvaka, četiri Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s plavima igrao u skupini Lige šampiona, dvaput i u Evropa ligi pri čemu je isto tako dvaput prezimio u Evropi. Iz Dinama je izbivao jedino od sredine oktobra 2020. do ljeta 2021. kad je igrao na posudbi u Torinu. Gojak se nalazi na 6. mjestu Dinamove istorijeske ljestvice po broju nastupa u evropskim dvobojima", poručili su iz Dinama.

"Kada sam prije više od sedam godina dolazio u Dinamo, znao sam da dolazim u veliki klub, ali nisam znao što me čeka i što će mi sve moje igranje u Dinamu donijeti. Danas kad je došao trenutak za nove izazove u karijeri mogu reći da sam ponosan na svaki dan proveden u klubu i da ću zauvijek u sebi nositi kao trajno sjećanje svaki gol, svaku pobjedu, svako veselje sa svojim suigračima i navijačima koje sam prošao u preko 200 utakmica u dresu Dinama. U Zagrebu sam se osjećao kao kod kuće, to je moj drugi dom. Na svakom treningu i utakmici u cijelom tom periodu sam uvijek davao sve od sebe i vjerujem da navijači Dinama to znaju. Emocije su mi danas podijeljene, ali to je fudbal i život, novi su izazovi ispred mene i veselim se tome. Ipak, vjerujem da moj odlazak iz Zagreba nije zbogom nego samo doviđenja. Hvala svima još jednom na prelijepih sedam godina, a Dinamu, momčadi i cijelom klubu želim puno uspjeha u budućnosti jer je Dinamo moj klub", rekao je Gojak nakon potpisa za Ferencvaroš.

Gojak će se u Ferencvarošu priključiti koloniji bh. fudbalera jer trenutno za ovaj klub nastupaju Adnan Kovačević, Muhamed Bešić, Stjepan Lončar i Eldar Ćivić. Inače, Ferencvaroš će u Evropa ligi igrati u grupi H u kojoj su još Crvena zvezda, Trabzonspor i Monako.