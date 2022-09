Vlahović konačno dobio pohvale, ali ne zbog evrogola! Alegri pričao o Srbinu, pa poručio: Nije me sramota da priznam to!

Trener Juventusa konačno je imao riječi hvale za srpskog reprezentativca.

Dušan Vlahović nastavlja da teroriše golmane, postigao je četvrti gol u Seriji A i najbolji je strijelac lige trenutno. Prethodna dva pogotka dao je na spektakularan način, iz slobodnih udaraca.

U pobjedi protiv Specije (2:0) zatresao je mrežu u stilu Siniše Mihajlovića, savršeno je izveo slobodnjak i sve to konačno mu je donijelo pohvale od trenera. Masimilijano Alegri obično uvijek prvo kritikuje i govori o manama, ovog puta to nije učinio.

"Bila je ovo jedna od najboljih Dušanovih partija definitivno. Postigao je fenomenalan pogodak i ne samo to. Napredovao je dosta u drugim segmentima, poput načina na koji prima loptu. Sve bolje je kontroliše i odigrava sa saigračima. Ima sjajan instinkt za gol. Zna i sam da ima još stvari koje može da unaprijedi kako bi bo kompletan igrač", poručio je Alegri.

Stil igre italijanskog stručnjaka nailazi na mnoge osude. Tako su mu i navijači Juvea zviždali u momentima kada je bilo 1:0. Tek poslije drugog pogotka su zvižduci na stadionu utihnuli.

"Nije me sramota da kažem da ne volim atraktivan fudbal koji ne donosi pobjede. Moramo da se fokusiramo na to da budemo efikasniji, bitnije je to nego ljepota igre. Ovaj tim nije osvojio Skudeto dvije godine. Prošle sezone ništa nismo osvojili, tako da je ovim momcima podrebna podrška tokom meča", zaključio je Alegri.

