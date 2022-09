"Orlovi" su konkurentni najboljima na svijetu! Lane Jovanović: Srbija je favorit iz sjenke na Mundijalu!

Milan "Lane" Jovanović je u subotu igrao mali fudbal na drugom Međunarodnom turniru veterana u Banjaluci.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Vojvodine, Standarda, Šahtjora, Lokomotive iz Moskve, Anderlehta i Liverpula je i u dvorani "Borik" na humanitarnom turniru u borbi protiv raka dojke podsjetio na stare dane kada je rešetao mreže u dresu reprezentacije Srbije, nastupivši u timu sa Mladenom Bojinovićem, Milošem Krasićem i drugim poznatim sportistima.

"Drago mi je da sam u Banjaluci i Republici Srpskoj, hvala organizatorima na pozivu i na fantastičnom gostoprimstvu. Osjećamo se kao kod kuće i najmanje što možemo da se odazovemo ovakvom pozivu. Benefite ćemo nositi svi, i mi koji šaljemo humanu poruku s turnira, druženje, evociranje uspomena...Već smo ispunili misiju", rekao je Lane banjalučkim novinarima.

Nezaobilazna tema sa nekadašnjim fudbalerom "orlova" je predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kataru.

"Niti će biti lako nama, niti bilo kojoj ekipi protiv nas! Srbija je na sjajan način završila kvalifikacioni ciklus, imamo više nego dovoljno argumenata da budemo optimisti. Ne volim amplitude u raspoloženju, da padamo u euforiju, ali ono što objektivno možemo da očekujemo je da smo favoriti iz sjenke. Možda zvuči pretenciozno, ali kad pogledate pojedince koji čine ovaj kompaktan sistem, to je impresivno. I napadačka linija i vezni red, konkurentni smo najboljim selekcijama svijeta",dodao je Jovanović.

Izvor: MN PRESS

Prema njegovim riječima, iako se Mundijal po prvi put održava u zimskom periodu (novembar), to nikako neće uticati na učesnike.

"Oni su profesionalci koji imaju mnogo teških i izazovnih sezona iza sebe, naviknuti su na sve. Druge stvari će odlučivati o plasmanu - kvalitet, nadahnuće, zdravstveni bilten ekipa i ono što ja uvijek apostrofiram - faktor sreće".

Jovanović je naglasio da je upravo sreća nedostajala srpskom timu na prvenstvu svijeta u Južnoj Africi 2010. godine da ode daleko.

"To smo nebrojeno puta ponovili, ta rana će uvijek da boli, utisak svih aktera naše reprezentacije je da smo propustili veliku šansu. U momentu kad smo odigrali najbolju utakmicu na Mundijalu protiv Australije, bili smo lišeni sreće. Uradili smo sve na tom meču, nije nam se vratilo, fudbal je možda bio neprevedan prema nama, ali to je sport. Definitivno će to ostati meč o kojem ćemo uvijek pričati".

Jovanović je u Južnoj Africi bio strijelac pobjednosnog gola protiv Njemačke (1:0), a proslavio ga je preskakanjem ograde i skokom u kanal pored terena.

"Dobro sam ja tada prošao, kanal je bio dubok, poslije sam saznao da je služio kao preventiva od upada navijača na teren. Eto ja sam prvi pokušao, i poslao poruku da i nije tako strašno", zaključio je Jovanović.