Srbin oduševio Italijane, ne žale milione za otkup: Radonjić ne mora da brine, klub ima samo jednu dilemu oko ugovora!

Čelnici italijanskog kluba spremni su da otkupe ugovor srpskog fudbalera.

Izvor: Profimedia

Nemanja Radonjić ostaje u Torinu. Srpski fudbaler ne mora da brine za budućnost, pošto su čelnici kluba najavili da će otkupiti njegov ugovor od Marseja. Detalji bi uskoro trebalo da budu riješeni, a to je samo dokaz dobrih igara srpskog igrača.

Oduševio je Radonjić sve u klubu, dovoljno je bilo nekoliko utakmica da shvate njegov potencijal. Dao je i gol protiv Kremonezea i kao nagradu za sve to dobiće novi ugovor. Potvrdio je to sportski direktor Davide Vanjati.

"Nije još uvijek naš igrač u potpunosti, ali će to uskoro postati. Imamo opciju da otkupimo njegov ugovor i učinićemo to. Jedino još uvijek nismo ustanovili kolika će biti dužina novog ugovora", poručio je Vanjati sa osmijehom, a navodno bi to moglo da ih košta oko 2,5 miliona evra uz određene procente od naredne prodaje.

Pogledajte 01:19 Nemanja Radonjić Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Poznat je Nemanja kao igrač koji je imao dosta oscilacija u prošlosti, pratile su ga razne priče i to su znali i ljudi u klubu. Ipak, odlučili su da ga dovedu na pozajmicu i vrlo brzo će učiniti sve da ga angažuju za stalno.

"Ideja o angažovanju Radonjća pojavila se prije nekoliko mjeseci, znali smo za sve priče koje kruže oko njega i neke negativne preporuke koje je imao. Razgovarao sam sa saradnicima i trenerom i donijeli smo odluku. Pokazao je veliku želju da dođe, pošto je drastično smanjio svoju platu da bi potpisao za nas", zaključio je Davide Vanjati.

Njegove odlične partije svakako raduju i selektora Dragana Stojkovića Piksija pred Svjetsko prvenstvo u Kataru. Da je već prirastao za srce navijača Torina pokazao je i jedan detalj sa tribina. Uporedili su ga sa legendarnim Dijegom Maradonom...