Ovo je sastav Crvene zvezde za Ligu Evrope: Milojević bez ključnog igrača, čeka se "specijal" kao kod Stankovića!

Crvena zvezda u četvrtak od 21.00 protiv Monaka počinje grupnu fazu Lige Evrope, a ovo je najvjerovatniji sastav u kome će Miloš Milojević izabrati za svoj evropski derbi na "Marakani".

Izvor: MN PRESS

Pred meč Crvene zvezde i Monaka (četvrtak, 21.00) ne vlada euforija kao što je to bio slučaj kada je Liga šampiona bila na talonu, međutim to ne mora da bude nužno loša stvar po Miloša Milojevića i njegovu ekipu koja počinje treću uzastopnu jesen u Ligi Evrope. Koliko god bilo teško priznati mnogima na "Marakani", Zvezda jeste u blagoj krizi i iz nje se izlazi samo na jedan način - pobjedom koja vraća samopouzdanje na prethodna podešavanja, tako da je susret sa Monakom sve samo ne obična utakmica za srpskog šampiona.

Dolazi u vrlo osjetljivom trenutku nakon dva remija u prvenstvu (Partizan i TSC) zbog kojih je zavladala doza pesimizma među navijačima Crvene zvezde, a umjesto poruka sa konferencije za medije koju su danas prenijeli Milojević i Pešić - da javnost pretjeruje u kritikama - očekuje se reakcija tima koji mora da se "trgne" što prije.

Miloš Milojević neće moći da računa na jednog od svojih najboljih igrača Mirka Ivanića, što je situacija u kojoj se mnogo puta u svom skoro trogodišnjem mandatu našao njegov prethodnik Dejan Stanković. Upravo u tim trenucima je i Stanković sazrijevao kao trener, pokazivao da je vrlo maštovit strateg, tako da je ovo i svojevrstan test za Milojevića koji će morati da "izmisli nešto" kako bi Zvezda uspjela da nadoknadi izostanak Ivanića i tako odgovori vrlo jakom Monaku.

Naznaku promjena mogli smo da vidimo još za vikend protiv TSC-a kada je Zvezda zaigrala sa trojicom štopera u zadnjoj liniji, a iako to nije dalo mnogo efekta - najvjerovatnije će biti isprobano i na samom startu meča protiv kluba iz francuske Lige 1.

Tako se očekuje da Crvena zvezda zaigra sa sličnom odbranom i protiv "kneževa" - kapiten Borjan će biti među stativama, štoperski trio će činiti Eraković, Dragović i Milunović, dok se promjene u zadnjoj liniji očekuju samo po bokovima. Marko Gobeljić praktično nema alternativu desno i nema sumnje da će početi i ovaj meč, dok se lijevo vraća Milan Rodić, nakon neuspjele epizode Iraklija Azarova u meču sa klubom iz Bačke Topole.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Od odbrane se očekuje mnogo u ovom meču pošto je već utvrđeno da Monako ima problema u branjenju prekida, tako da će oči biti uprte i u Milunovića, Dragovića, pa i Rodića...

Zbog čvrstine u veznom redu vraća se Seku Sanogo, dok će uz njega igrati neizostavni Gelor Kanga, što automatski znači i da će Kings Kangva na klupu za rezerve, pošto je Zambijac u evidentnom padu forme nakon mjesec dana fenomenalnog fudbala u crveno-bijelom.

Ofanzivnije uloge namijenjene su naravno Aleksandru Kataiju i najboljem igraču ekipe ove sezone Osmanu Bukariju, dok će ulogu napadača imati Aleksandar Pešić.

Dobro je poznato da Pešić ima probleme sa nožnim prstom zbog kojih nije mogao da igra na visokom nivou još od Haife, međutim Zvezda nema alternativu - pošto Kalifa Kulibali još nije spreman da izdrži više od dvadesetak minuta takmičarske utakmice. Alternativa je da Aleksandar Katai počne u špicu, ali se čini da je to previše defanzivno za duel sa Monakom na "Marakani" i da to nije opcija za Milojevića, makar na početku utakmice, što ne znači da to ne može da se promijeni u slučaju pozitivnog rezultata na semaforu...

Dakle, da rezimiramo, najverovatniji sastav Crvene zvezde za Monako: Borjan - Eraković, Milunović, Dragović - Gobeljić, Kanga, Sanogo, Rodić - Bukari, Katai i Pešić.