Sudija je oštetio Zvezdu, ovo jeste bio penal: Svi su vidjeli jedanaesterac osim Nijemca - evo šta o tome kaže stručnjak

Bivši sudija je analizirao spornu situaciju sa utakmice Crvena zvezda - Monako i ocijenio da je arbitar trebalo da dosudi kazneni udarac za srpski tim.

Izvor: YouTube/TV Arena sport/screenshot

Da li je sudija iz Njemačke Harm Osmers oštetio Crvenu zvezdu u porazu 0:1 protiv Monaka?

Prema mišljenju stručnjaka za suđenje Igora Radojičića - jeste. Komentator rada arbitara rekao je za TV Arena sport da je pri rezultatu 0:1 arbitar trebalo da dosudi jedanaesterac za srpski tim poslije nesviranog prekršaja na El-Fardu Benu u kaznenom prostoru Francuza.

"Kontakt je bio i pogledajte gdje odlazi lopta - naprijed. Stičem utisak da je želio kontakt, ali to ne opravdava defanzivca, koji čak podiže lijevu nogu. Odbrambeni igrač tu preuzima rizik i ovo jeste za kazneni udarac. Zašto VAR nije reagovao? Ne znam. Naročito ako vidimo prethodnu situaciju. Da je dosudio kazneni udarac, siguran sam da VAR ne bi intervenisao", izjavio je Radojičić. Pogledajte tu situaciju:

Zvezda Monako penal greška sudije Izvor: YouTube/TV Arena sport

Za razliku od te situacije, kod penala koji je skrivio Slavoljub Srnić nema ništa sporno. Monako je iz njega poveo 1:0 i postavio konačan rezultat nakon nesmotrenog faula Zvezdinog igrača koji praktično nije ni vidio igrača francuskog tima koga je srušio.

"Srnić je dole zakačio igrača, nenamjerno, mislim da ga nije ni vidio. Njegova reakcija pokazuje da je došlo do kontakta i ako ima saplitanja, gaženja, očigledno jeste kazneni udarac. Nekoliko puta sam pregledao ovaj i druge snimke i ne vidi se najbolje ugao, bitno je da je lopta u igri, prekršaj u kaznenom prostoru - dovoljno za penal."

U završnici utakmice, njemački sudija je dosudio još jedan penal za Monako, ali ga je poništio u saradnji sa kolegama iz VAR sobe. Da li je to bila ispravna odluka?

"Očigledno je da je Dragović odigrao loptu, poslije igrač pada preko noge Dragovića, nema prekršaja. Opasno u ovakvim situacijama je to da sudija nije pokazao žuti karton Dragoviću, već Milunoviću zbog protesta. Poslije protesta, on je poništio svoju odluku. Međutim, pošto je Milunoviću pokazao karton zbog protesta, on ostaje i ne može da ga poništi. Sudija svojom greškom prouzrokuje disciplinske mjere", dodao je Radojičić.