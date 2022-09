Hoćemo li vidjeti Dejana Stankovića u Interu? Ako pitate njegovog prijatelja Marka Materacija i brojne navijače, čućete "da".

Izvor: Instagram/marcomaterazzi/Screenshot

Proslavljeni srpski fudbaler i mladi trener Dejan Stanković napustio je prije tri nedjelje Crvenu zvezdu i po svemu sudeći neće dugo čekati na novi posao pošto se sve više priča o tome da bi mogao u Italiju. Dok je još trenirao srpskog šampiona zvali su ga uporno Udineze i Sampdorija, dok je nekoliko dana prije nego što će proslaviti 44. rođendan stigla i informacija da je za njega ozbiljno "zagrizao" njegov bivši klub Inter.

Nezvanično, Inter je dao ultimatum Simoneu Inzagiju da popravi rezultate do reprezentativne pauze (tri utakmice fore), a ukoliko se situacija ne popravi - Dejan Stanković je njegov nasljednik. Da nisu u pitanju samo medijske spekulacije možda najbolje govori i čestitka Marka Materacija...

Materaci, inače bivši Stankovićev saigrač u Interu i veliki prijatelj, objavio je njihovu zajedničku fotografiju na kojoj ljube dres "nerazura". Tako je na implicitan način poželio Stankoviću dolazak na klupu voljenog kluba.

"Sve najbolje, Drago!", napisao je Materaci kome su se brojni navijači Intera pridružili u čestitkama, posebno u prvi plan ističući da žele Stankovića na klupi na "Đuzepe Meaci", gdje je igrao skoro deceniju i bio član slavne generacije koja je sa Murinjom osvojila "tripletu".

Vidi opis Legenda najavila Dejana Stankovića u Interu! Čestitao mu rođendan, a navijači poludjeli - "Čekamo te!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Čekamo te na klupi", "Zar ne možete vas dvojica da vodite Inter zajedno? Bilo bi sjajno", "Marko, i mi ga čekamo na klupi, blizu je", "Dobrodošli ste nazad", "Stanković trener, a Marko pomoćni, pa da vas onda vidimo...", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Simone Inzagi je dobio prvu "do or die" utakmicu na klupi Intera prethodnog vikenda kada su poslije majstorskog pasa Barele došli do gola Brozovića protiv Torina. Slavili su 1:0 u samom finišu utakmice, a sada su pred njima obaveze u Ligi šampiona gdje prvo igraju sa Viktorijom Plzenj, pa sa Udinezeom pred pauzu u prvenstvu.

(MONDO)