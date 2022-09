Zvezdino dijete stub odbrane Ašdoda - Zaustavio Ivića, Grofu ne zamjera: Kad sam bio na Marakani imali smo sedam štopera

Štoper Ašdoda Nenad Cvetković u razgovoru za MONDO govorio o stasavanju u Crvenoj zvezdi, Grofu Božoviću, igranju u Izraelu i izazovima sa kojima se susreće u ovoj zemlji.

Duel banjalučkog Borca i Ašdoda u Omladinskoj Ligi šampiona (srijeda 18.00) bio je povod našeg dolaska na jug Izraela gdje smo se uvjerili da uprkos brojnim izazovima, prije svega bezbjednosnih, ima još sportista sa naših prostora.

Između 25 i 30 rukometaša, među kojima je i srpski trener Andreja Vukojević koji je osvojio triplu krunu sa Hapoel Ašdodom, je u Ašdodu i okolnim gradovima, a jedna od rijetkih fudbalera je Nenad Cvetković.

Nekadašnji fudbaler Zemuna i Voždovca i izdanak omladinske škole Crvene zvezde već dvije godine vrlo uspješno igra za Ašdod i praktično je već domaći na stadionu "Jud Alef" na kojem će u srijedu igrati Borčevi omladinci.

U Crvenoj zvezdi proveo je devet godina, stigao do prvog tima i potpisao profesionalni ugovor u ljeto 2015. godine, kada je ekipu predvodio Miodrag Božović, ali je nakon samo nekoliko mjeseci napustio Marakanu, bez upisanog debija u crveno-bijelom dresu.

Nenad Cvetković u razgovoru za MONDO prisjetio se početka svoje profesionalne karijere, koji nije išao onako kako se nadao

"Ja sam imao ugovor nekih godinu dana i za vrijeme Grofa Božovića sam otišao na pripreme sa Zvezdom. Međutim, u to vrijeme Zvezda je imala sedam štopera, ja sam bio jedan od njih i od njih sedam ja nisam dobio niti jedan minut da zaigram. To me jako zaboljelo i tražio sam šansu u nekom drugom klubu gdje ću igrati i gdje ću imati neki razvojni put.J Odlučio sam da to bude Zemun i ispostavilo se kao dobra odluka", počeo je razgovor Cvetković.

Cvetković o životu i opsanostima u Izraelu Tokom većeg dijela godine nema problema sa Palestincima, nema da je osjetim ovdje u Ašdodu i krugovima u kojima se ja krećem. Bio je jedan veći sukob prošle godine u maju i klub je zaista dobro reagovao, poslao nas je sjever, u Haifu gdje nije bilo problema. Živjeli smo u hotelu nedelju dana dok se nije sredilo i to je nevjerovatno, da sutradan kada prestanu sirene, kada se proglasi primirje, sve je isto kao da se nikada ništa nije dešavalo.

Iako se njegov san o igranju za Zvezdu (još) nije ostvario, tadašnjem treneru Miodragu Grofu Božoviću ne zamjera što ga se odrekao.

"Ne zamjeram Grofu Božoviću. Svu odgovornost snosim ja. Da sam bio bolji igrač u tom trenutku možda bih dobio šansu. OK, možda sam ja bio bolji ili u rangu s nekim tada, a nisam dobio priliku. U tom trenutku me to zaboljelo, ali sada kada se osvrnem, vjerujem da ljudi treba da preuzmu odgovornost i da rade na sebi. Ja sam preuzeo odgovornost i gledao sam šta ja mogu da uradim da budem bolji , da se popravim, da jednog dana igram u Zvezdi. Od tog dana posebno sam krenuo da radim i da se razvijam dalje. Tada sam odlučio i da batalim fakultet, dao sam jednu godinu ETF-a. Tu sam bio i rastrojen, i na jednoj i na drugoj strani. Kada sam se fokusirao maksimalno na fudbal moja karijera je krenula uzlaznom putanjom. Svakako da ne zamjeram u Zvezdi, nju volim i dalje, u Zvezdi sam proveo devet nevjerovatnih godina uz mnoštvo titula u mlađim kategorijama. Imam jako dobre uspomene i ne mogu da imam loše osjećanje u vezi sa Zvezdom".

Sa Marakene je otišao u Zemun i sa tom ekipom osvojio Prvu ligu Srbije i plasman u Superligu, a odlične igre donijele su mu i poziv u B selekciju Srbije, u kojoj su tada igrali i Luka Jović i Dušan Vlahović.

"Kroz Prvu ligu smo se plasirali u Superligu i to mi je dodatno pomoglo u Superligi, jer sam već pokazao da mogu da doprinesem klubu na nekom nivou na kojem oni traže. Dobio sam poziv za B reprezentaciju, u toj reprezentaciji su bili Luka Jović i Vlahović, Jović je igrao protiv Izraela, a Vlahović protiv Francuske", počeo je Cvetković, a onda se osvrnuo na trenutno jednog od najboljih napadača na svijetu – Dušana Vlahovića.

"Glupo je sada pričati, jer on igra na top nivou, i glupo je sada da kažem 'vidio sam ja tada da će on biti vrhunski igrač'. Ali zaista je odskakao na svakom treningu svojom željom i kvalitetom i vidjelo se da će da napravi nešto. Možda nisam mislio da će toliko daleko da dogura za tako kratko vrijeme, ali mi je zaista drago što vidim. On je jedan od boljih špiceva sa kojima sam trenirao, uz Luku Jovića".

Poslije Zemuna obreo se u Voždovcu i to nakon pauze od osam mjeseci zbog povrede koljena, a upravo taj period među „zmajevima“ smatra za klučni u njegovoj karijeri.

"Mislim da mi je upravo taj period u Voždovcu mnogo pomogao u smislu da sam mnogo naučio o fudbalu. Prije toga sam igrao stalno na neku fiziku, brznu, snagu, a Voždovac je klub koji želi da igra. Vjerovatno bih napredovao kao i drugi da sam ostao u Zvezdi. Ipak meni je bilo bolje da idem u neki manji klub i da se razvijam jer mi je falilo to nešto što sam dobio upravo u Voždovcu. Dobio sam širu sliku fudbalu, taktičku spoznaju i tehničku. Mi smo pokušavali da igramo kao Siti, ljudi su se krstili šta mi pokušavamo da igramo, bilo je grešaka naravno, ali smo napredovali i kao igrači i kao tim. I na kraju to je pomoglo da me klub iz Izraela prepozna i da me dovede. Moguće je i iz manjeg kluba napraviti transfer, eto Jovanovića iz Čukaričkog koji pravi fenomenalne rezultate u Makabiju iz Tel Aviva".

Nenad Cvetković, fudbaler Voždovca, na prvenstvenoj utakmici protiv Crvene zvezde, na stadionu Rajko Mitić. Beograd, 30.11.2019.

Upravo je Makabi Tel Aviv bio posljednji protivnik Ašdoda u izraelskom prvenstvu, a Cvetković i njegova ekipa su pred prepunim stadionom "Jud Alef" uspjeli da izvuku remi 0:0 protiv favorizovanog Makabija koji sa klupe vodi Vladimir Ivić.

"To je prilično velik uspjeh s obzirom da je Ivić u svom prvom mandatu napravio dominantan Makabi, za njegovog prvog boravka Makabi gotovo nikad nije gubio, a rijetko i primao golove. I sad su napravili dobar niz od 14 golova, ali eto mi smo ih zaustavili. Ne primiti gol od njih je jako dobar uspjeh s tim što ostaje neki žal što mi nismo iskoristili neke naše šanse za pobjedu".

Bio je to ujedno i duel bivših zvezdaša i partizanovca.

"Nisam to posmatrao na taj način. Nego na način da su svi pričali o Makabiju kao nezaustaviljivom timu. A mi smo sa daleko manjim budžetom uspjeli da im pariramo, da odigramo jako dobro taktički utakmicu i bili smo blizu pobjedi. Više sam gledao kroz taj izazov nego to Zvezda i Partizan", rekao je Cvetković.

Prošle sezone Ašdod je završio na devetom mjestu na tabeli, ali je sezonu prije toga osvajanjem trećeg mjesta napravio veliki uspjeh kada je izborio tek drugi nastup u Evropi.

Da li Ašdod može eventualno da ponovi taj uspjeh i ove sezone?

"Mislim da možemo da izborimo plej-of, a u plej-ofu je sve moguće. To je jako dobro iskustvo -10 utakmica protiv najjačih protivnika iz Izraela i želim da ponovo to osjetim, da iskusim to, ako ne odem", rekao je Cvetković pred kraj razgovora i nametnuo posljednje pitanje – koliko će se dugo zadržati u Ašdodu.

Poznato je da je Makabi Haifa tokom ljeta bacio oko na Cvetkovića, koji je trebao da bude zamjena za Bogdana Planića. Poznato je i da je Ašdod klub koji je usmjeren na pravljenje i prodaju igrača, tako da Cvetković ne sumnja da će napraviti dobar transfer u budućnosti.

"Bilo je interesovanja i ponuda, ali klub je stavio malo veću cijenu u nekoliko navrata tako da sam i dalje tu, imam ugovor još tri godine i lijepo mi je ovdje,a za budućnost ćemo vidjeti, ne brinem mnogo", poručio je Cvetković.