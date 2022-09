Neka i Ašdod i Borac nastave seriju! Crveno-plavi su došli u Izrael po dobar rezultat!

Juniori Borca od 18 časova imaju svoj premijerni nastup u UEFA Omladinskoj Ligi šampiona.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Oko pet časova ostalo je do velike evropske utakmice za juniorsku ekipu banjalučkog Borca.

Crveno-plavi će od 18 časova na stadionu "Jud Alef" igrati protiv Ašdoda i pokušati da ostvare dobar rezultat pred revanš 12. oktobra u Banjaluci.

Ukoliko prođu Ašdod u narednoj rundi će odmjeriti snage protiv pobjednika duela između mađarske Budimpešte i Jelgave iz Letonije, ali je ekipa Borca trenutno samo fokusirana na prvu prepreku – Ašdod.

Stručni štab i igrači Borca upoznati su sa ekipom Ašdoda, aktuelnim šampionom Izraela, a svi u crveno-plavom taboru odlučni su da se pokažu u najboljem svjetlu i da se vrate u Banjaluku sa dobrim rezultatom.

"Upoznali smo i dobro analizirali ekipu Ašdoda. Jako kvalitetna ekipa, tehnički potkovana, ima dobru tranziciju, dobro su postavljeni. Malo je specifično da na njihovim utakmicama protivničke ekipe imaju jako malo kornera, u četiri ili pet utakmica vidjeli smo tek jedan korner, pa nam je to malo bilo teško analizirati. Dominantni su, imaju četiri tamnoputa igrača, brza su i tehnički potkovana ekipa, ali dobro smo se spremali i očekujemo našu dobru utakmicu. Nadam se pobjedi ili bar neriješenom rezultatu", rekao je pomoćni trener Ranko Stanarević.

On je dodao da će se Borčeva ekipa susresti sa nekim novim okolnostima, ali vjeruje da će to čak pozitivno uticati na same igrače.

"Malo je vruće za naše uslove, a iako stadion nije toliko impresivan, podloga je dobra. Mi radimo na vještačkoj travi, ovdje je prirodna, pa je to malo novo za našu ekipu. Tu je i taj momenat veliki stadion, reflektori, Liga šampiona, ali siguran sam da će to ipak pozitivno djelovati na naše igrače i da će biti dodatno motivisani. Svi su željni fudbala, jedva čekaju da počne i da daju maksimum".

Juniorska ekipa Ašdoda u ovaj meč ulazi sa serijom od tri remija u domaćem prvenstvu.

Na drugoj strani Borac je na startu upisao tri pobjede sa isto toliko utakmica i to bi mogao biti dodatan impuls za crveno-plave.

"Jako je važno što smo vezali te tri pobjede, ekipa je dobila na samopouzdanju i vjerujem da ćemo biti na pravom nivou. Nadam se pozitivnom rezultatu da dočekamo Ašdod i dočekamo ih 12. Oktobra na našem punom stadionu i da prezentujemo ovu našu mladu ekipu, pokažemo da imamo dosta kvaliteta, samo treba da radimo", zaključio je Stanarević.

Duel Ašdoda i Borca zakazan je za 18 časova, a ukoliko i jedni nastave svoju seriju bićemo zadovoljni pred revanš u Banjaluci.

Tekstualni prenos utakmice moći ćete da pratite uživo na portalu MONDO!