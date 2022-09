Htio sam da budem trener Zvezde tek za 5 godina: Milojević otkrio kako se vratio na Marakanu - "Prvo me je zvao Deki..."

Mladi trener koji je nedavno sjeo na klupu Crvene zvezde dao je opširan intervju mediju iz zemlje sa sjevera Evrope.

Izvor: MN PRESS

Fudbalsku javnost u Srbiji šokirala je odluka Dejana Stankovića da nakon samo nekoliko mečeva u novoj sezoni napusti klupu Crvene zvezde, a aktuelni srpski šampion morao je munjevito da reaguje. Samo nekoliko sati kasnije posao je ponuđen Milošu Milojeviću (39), nekadašnjem Stankovićevom pomoćniku, a on je objeručke prihvatio ponudu.

Već sutradan predstavljen je na stadionu "Rajko Mitić", a pa je njegova karijera munjevito krenula dalje nakon otkaza u Malmeu. Ipak, srpski stručnjak sa zavidnim stažom na sjeveru Evrope prisjetio se u intervjuu za jedan švedski portal kako je izgledao rastanak sa tim timom, ali je govorio i o Crvenoj zvezdi, očekivanjima u Beogradu, saradnicima u klubu, Dejanu Stankoviću...

Povratak u Zvezdu!

Nekadašnji omladinac crveno-bijelih veći dio igračke karijere proveo je na samom sjeveru Evrope, a šansu da ponovo radi u srpskom fudbalu dao mu je Dejan Stanković kada ga je pozvao za pomoćnika. Kao jedan od najbitnijih lkudi Stankovićevog stručnog štaba osvajao je trofeje sa Zvezdom, ali vjerovatno u tom trenutku nije mogao da očekuje da će tako brzo biti prvi trener kluba sa stadiona "Rajko Mitić". Zapravo, sve se desilo munjevito...

Nakon otkaza u Malmeu uzeo je nekoliko slobodnih dana da posjeti rodbinu u Knjaževcu, a nakon povratka u Švedsku i odmaranja na Ribersborgstrandenu stigla je ponuda. "Nije bilo riječi o tome do poziva. Prvo me je nazvao Dejan Stanković, pa tehnički direktor Zvezdan Terzić. Nije bilo planirano i nisam bio pripremljen za takvu ponudu. U životu imate dva izbora, ili skočite u voz i vidite kako ćete uspjeti da ga kontolišete ili okrenete glavu na drugu stranu kad prolazi pored vas. Ja sam za prihvatanje izazova. Sa Dejanom Stankovićem sam bio u redovnom kontaktu od kako sam napustio Crvenu zvezdu, ali nismo pričali o mom povratku. Moja ideja bila je da Zvezdu preuzmem za pet do deset godina", ispričao je Šveđanima Miloš Milojević.

Povratak u Srbiju je za mladog trenera donio i nešto drugačiju vrstu pritika u odnosu na onaj koji je imao dok je radio u klubovima sa sjevera kontinenta. "To je druga vrsta pritiska. Druga je kultura i drugačije emocije. Crvena zvezda je najveći klub na Balkanu i svi znaju koliko su strastveni fudbaleri sa Balkana. Cilj je, zaista, pobjeda u svakom takmičenju. Znam da zvuči smiješno, ali ako bismo se suočili sa 'timom svijeta', naš cilj bi bio isti i da izgubimo takav meč bilo bi neoprostivo. Sjajno je vratiti se ovdje, ali je i velika odgovornost biti trener takvog kluba", dodao je Milojević za "fotbollskanalen".

Šveđanin uz njega!

U prvim danima svog novog trenerskog angažmana Miloš Milojević je morao da formira novi stručni štab pošto je uz Stankovića otišlo još pet stručnjaka, a njegov izbor bio je veoma zanimljiv. Na mjesto trenera golmana vratio se Dušan Gašić, novu ulogu u klubu dobio je Vujadin Savić koji će učiniti zanat, a prvi pomoćnik Milojeviću biće Poja Asbagi, švedski trener iranskog porijekla i bogatog iskustva u dosadašnjoj karijeri.

"Bio je srećan kada je čuo za moje i klupsko interesovanje za njega. Onda sam mu objasnio šta očekujem od njega. Bio je ubijeđen da treba da dođe ovdje. On je moderan i dobro obrazovan trener koji ima mnogo iskustva. Takođe, napredovao je na isti način kao i ja da bi došao do vrhunskog nivoa. Saradnja savršeno funkcioniše. Mislim da zajedno možemo daleko. Takođe mislim da možemo da pomognemo jedni drugima da postanemo bolji i uspješniji kao treneri", otkrio je Milojević koji je u prvi mah imao želju da Andreas Branstorm bude njegov pomoćnik.

Mjelbi, za koji je svojvremeno i Milojević radio, nije dopustio svom prvom treneru da se preseli u Beograd. "Nikada neću biti razočaran u Mjelbi jer ljude koji tamo rade više posmatram kao prijatelje nego kao bivše šefove. Shvatio sam da su oni u tom trenutku branili interese kluba", zaključuje mladi stručnjak.

Odlazak iz Malmea!

"Dobio sam objašnjenje od Andreasa Georgsona da je razlog za otkaz nestabilnost rezultata. Ne razumijem tu odluku. Ne znam zašto sam otpušten kada plasman u Ligu šampiona nije bio 'moranje'. Još je postojala šanse da se stigne u grupnu fazu Lige Evrope ili Konferencijske lige", rekao je Milojević koji se prisjetio eliminacije od Žalgirisa i otkaza koji je uslijedio.

Vidi opis Htio sam da budem trener Zvezde tek za 5 godina: Milojević otkrio kako se vratio na Marakanu - "Prvo me je zvao Deki..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Tokom kratkog mandata u Malmeu Milojević je uspio da zabiježi i nekoliko fantastičnih rezultata, istorijskih za ovaj veliki klub. "Bila je velika privilegija donijeti kući trofej Kupa Švedske u Malme poslije 32 godine. Veoma sam ponosan na igrače koji su to uspjeli i zahvalan sam na pomoći koju sam dobio od svih u klubu da osvojim trofej. Nismo imali 'negativan' trend jer smo imali tri uzastopne pobjede u Alsvenskanu. U Evropi, da, mislim da bismo mogli da pobijedimo sljedećeg rivala", dodao je srpski stručnjak.

Nakon što je Miloš Milojević napustio Malme, klub nije dobio ono što je želio. rezultati u domaćem prvenstvu su izostali, a mnogi sa ove distance smatraju da je rastanak sa srpskim stručnjakom bio greška švedskog kluba. Sam trener ne želi previše da ulazi u analizu, ali zna šta bi promijenio da može da vrati vrijeme.

"Ne mogu da objasnim šta se desilo timu jer je bilo dosta kvaliteta i stigli su neki novi igrači. Teško je analizirati stanje u klubu kada niste unutar njega. Da mogu da promijenim jednu stvar pobijedio bih u Sundsvalu (poraz 2:1) i osvojio Alsvenskan. Srećan sam što znam da su igrači željeli da ostanem, ali veliki klubovi poput Malmea ne donose trenerske odluke na osnovu želja igrača. Mislim da su igrači vjerovali da ćemo zajedno osvojiti Alsvenskan. Igrači i treneri žive od uspjeha, a ja poštujem odluku Malmea", zaključio je trener Crvene zvezde.

(MONDO)