Ivajlo Petev i Smail Prevljak složni: Cilj je pobjeda i nova tri boda!

Selektor reprezentacija BiH Ivajlo Petev i naš fudbaler Smail Prevljak najavili su meč sa Rumunima.

Izvor: Promo/FS BiH

Nako što je u petak savladala ekipu Crne Gore rezultatom 1:0 i na taj način osigurala prvo mjesto u grupi 3 UEFA Lige nacija, našu reprezentaciju očekuje i posljednja utakmica u ovom takmičenju koju će "zmajevi" moći igrati rasterećeno.

Protivnik je reprezentacija Rumunije, a tim povodom večeras je održana i službena pres konferencija u Bukureštu na kojoj su govorili selektor BiH Ivajlo Petev i napadač Smail Prevljak.

Petev je otkrio kako neće biti nikakvih kalkulacija te da je cilj isključivo pobjeda i nova tri boda.

"Naravno da je cilj da pobijedimo i drago mi je što i igrači tako razmišljaju. Osigurali smo prvo mjesto u grupi i atmosfera u ekipi je odlična. Sutra će dobiti priliku oni koji su manje igrali do sad, ali nema kalkulacija jer želimo nova tri boda. Svjesni smo da nas očekuje teška utakmica. Rumunija ima dobre igrače, to smo vidjeli i u Zenici. Sve nam to govori da možemo očekivati kvalitetnu utakmicu u lijepom ambijentu", rekao je Petev.

Bugarski stručnjak je otkrio kako je izrazito ponosan na naše fudbalere.

"Naravno da sam ponosan na igrača na ono što su postigli u proteklom periodu. To su odlični momci i veliki profesionalci. Došao je i rezultat i svi smo sretni zbog toga. Što se tiče formacije u kojoj ćemo nastupiti, imam nekoliko ideja pa ćemo vidjeti", dodao je on.

Na pitanje kako komentariše teren na stadionu Đulesti koji nije u idealnom stanju, Petev je odgovorio:

"Kakav god da je teren, isti je i njima i nama. Imaćemo iste uslove za igru".

Novinarima se potom obratio bh. napadač Smail Prevljak koji se slaže sa selektorom kada su u pitanju ciljevi sutrašnje utakmice.

"Tačno da smo riješili sve i osigurali prvu poziciju, ali svaka utakmica za reprezentaciju nam je značajna. Daćemo svoj maksimum da ostvarimo pobjedu i da završimo ovaj ciklus bez poraza. Neće biti laka utakmica, Rumuniji treba pobjeda. Međutim, mi smo došli da se pokažemo i igraćemo na pobjedu. To je naš cilj. Kroz ovaj ciklus smo vidjeli da imamo svijetlu budućnost, mlađi igrači su se istakli i stvorila se pozitivna energija energija. Trebamo ostati na zemlji i nastaviti ovako raditi. Boriti se svi za jednog i rezultati sigurno neće izostati", rekao je Prevljak.

Susret između Rumunije i BiH je na rasporedu sutra od 20.45 časova.