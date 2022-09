Dušan je korisniji u dresu Srbije! Piksi Stojković pokazao treneru Juvea Maksu Alegriju alternativu za Vlahovića

Iako Dušan Vlahović nije bio strijelac u ubjedljivoj pobjedi Srbije nad Švedskom (4:1), italijanski mediji navode da je napadač Juventusa mnogo korisniji u nacionalnom nego u torinskom timu.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Ugledni italiianski list "Gazeta delo Sport" piše u ponedjeljak da je Dušan Vlahović više uključen u igru reprezentacije Srbije nego u dresu Juventusa, pa bi trener Maksimilijan Alegri mogao da "prekopira" selektora Dragana Stojkovića.

Vlahović je dosad postigao četiri gola u šest mečeva u Seriji A, ali stil igre Maksimilijana Alegrija ne dozvoljava dvadesetdvogodišnjem Srbinu da do kraja ispuni potencijal i pokaže kvalitet.

List navodi da uprkos dvjema promašenim šansama protiv Šveđana, Vlahović je bio asistent kod trećeg pogotka Aleksandra Mitrovića iz Fulama, koji je poput njega takođe klasičan centarfor.

Zbog svoje partije je dobio i pohvale srpskog selektora Piksija Stojkovića poslije utakmice u Beogradu.

"VLAHOVIĆ JE ODIGRAO KAO ZMAJ"

"Vlahović recimo danas nije postigao gol, ali je odigrao kao zmaj. Ja to kao trener tako vidim. Toliko dobrih primanja, proigravanja, ulazaka u šesnaesterac, uz to i asistencija. To je fascinantno, ta kretnja i želja da se pomogne timu. Mislim da svaki trener da ima takvog igrača, sa tom vrstom igre i angažovanja, mora biti zadovoljan. A ja jesam, bez obzira da li je dao gol", rekao je Stojković.

Napadač Juventusa je u igri izgledao mnogo opuštenije kad ima još jednog špica kao pomoć, pa je statistika pokazala da je imao 24 uspješna dodavanja s 87, 5 % tačnosti, za razliku od 13 dodavanja po utakmici koliko je prosječno zabilježio ove sezone u crno-bijelom dresu i to sa 70, 5 % tačnosti.

Doduše, Srbija je pod vođstvom Piksija Stojkovića igrala sa još dvojicom ofanzivno orijentisanih igrača - Dušana Tadića i Filipa Kostića, koji se takođe ovog ljeta pridružio "bjankonerima".

Iako nisu eksplicitno naveli, između redova se provlači i postavlja pitanje kako to da kod Piksija mogu igrati zajedno dvojica klasičnih napadača, a kod Alegrija je uvijek na klupi Vlahović ili Poljak Arkadijuš Milik.

Možda bi Alegri trebao da "prepiše" od Piksija kako bi poboljšao plasman na tabeli Serije A s obzirom da je Juve tek na osmom mjestu sa 10 bodova iz sedam odigranih utakmica.

(mondo.ba)