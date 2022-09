Klinci danas nemaju pojma ko je, a bio nam je važan kao Ronaldo! Runi njega pamti: Nije bio zvijezda, ali je radio sve!

Legendarni as Mančester junajteda uporedio je nekadašnjeg saigrača sa Kristijanom.

Vejn Runi imao je mnogo uspjeha u Mančester junajtedu, ali te trofeje ne bi osvajao da nije bilo Park Ji-Sunga! Na društvenim mrežama ponovo je postao hit jedan intervju koji je legendarni engleski fudbaler dao za zvanični sajt kluba i tom prilikom pričao je o značaju nekadašnjeg saigrača iz Južne Koreje.

Tom prilikom Runi je uporedio Parka sa Kristijanom Ronaldom! Runi je osvojio pet titula u Premijer ligi i jednu u Ligi šampiona, od toga su četiri bile sa njim u timu. Ispričao je da je nekadašnji reprezentativac Južne Koreje bio bitan za "crvene đavole" isto koliko i Portugalac. Iako malo ko priča o njemu sada.

"Zvuči ludo, ali kada danas klincu od 12 godina kažete Kristijano Ronaldo, odmah će znati ko je. Ako kažete Ji-Sung Park, pojma neće imati o kome se radi. Svi mi koji smo igrali sa njim znamo da je bio od ogromnog značaja za naš uspjeh. Možda nije bio zvijezda, ali nam je mnogo pomogao. To je ono što pravi razliku u sportu, kada postoji tim", rekao je Runi.

Prisjetio se i jednog duela sa Milanom. "Sjećam se razgovora iz svlačionice prije meča sa Milanom. Aleks Ferguson je prišao Parku i bukvalno mu je rekao 'Tvoj posao nije da imaš kontakt sa loptom ili da dodaješ, već da čuvaš Andreu Pirla, to je sve'. Čini mi se da je na tom meču Pirlo imao nekih 40 dodavanja i da su većina njih bila unazad. Mi, ostali, smo to cijenili mnogo, to što je učinio u tom meču je toliko teško uraditi", zaključio je Runi.