Juve na srpski pogon - Vlahović pakovao, pa pogodio - Kostićev prvenac za "staru damu"! (VIDEO)

Konačno dobra partija Juventusa.

Izvor: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Računajući sva takmičenja, Juventus je bez pobjede pet mečeva, a sada je na sjajan način otvorio susret 8. kola Serije A.

U duelu sa Bolonjom, Filip Kostić postigao je prvi gol u dresu "stare dame", i to na asistenciju saigrača iz reprezentacije Srbije, Dušana Vlahovića.

Bio je to odličan napad domaćih, napadač "bjankonera" odlično je primijetio utrčavanje nekadašnjeg fudbalera Ajntrahta, koji je lijepo naciljao i stigao do prvenca u dresu novog kluba. I to u 10. nastupu za višestrukog šampiona Italije.

U drugom dijelu i Vlahović se upisao u strijelce.

Dugo je srpski reprezentativac bio bez gola u Seriji A, od kraja avgusta nije uspio da pronađe put do protivničke mreže, pa nema sumnje da će mu večerašnji pogodak mnogo značiti. Inače, ovo mu je bio peti gol u sezoni.

Izvor: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Izbjegao je Vlahović ofsajd zamku, iskoristio precizan centaršut Mekenija i glavom neodbranjivo pogodio.

Samo tri minuta kasnije, Arkadijuš Milik uvećao je vođstvo Juventusa na 3:0 i tako stavio tačku na sjajnu predstavu protiv Bolonje, koja ni nakon odlaska Siniše Mihajlovića ne uspijeva da pronađe pravu formu.

SERIJA A - 8. KOLO:

Lacio - Specija 4:0 (2:0)

/Zakanji 12, Romanjoli 24, Milinković-Savić 62, 90+2/

Leće - Kremoneze 1:1 (1:1)

/Strefeca 42 pen - Đofani 19 pen/

Sampdorija - Monca 0:3 (0:1)

/Pesina 11, Kaprari 67, Sensi 90+5/

Sasuolo - Salernitana 5:0 (2:0)

/Lorijente 12, Pinamonti 39 ag, Torstvet 53, Herui 76, Antist 90+2/

Atalanta - Fiorentina 1:0 (1:0)

/Lukman 59/

Juventus - Bolonja 3:0 (1:0 )

/Kostić 24, Vlahović 59, Milik 62/

Odigrano u subotu:

Napoli - Torino 3:1 (3:1)

/Angisa 6, 12, Kvaratskelija 37 - Sanabrija 43/

Inter - Roma 1:2 (1:1)

/Dimarko 30 - Dibala 39, Smaling 75/

Empoli - Milan 1:3 (0:0)

/Bajrami 90+2 - Rebić 79, Ture 90+4, Leao 90+7/