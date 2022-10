Junajted navikao da se bruka, šta ovo rade Ronaldu?! Roj Kin je ljut: Kako možeš da primiš četiri gola za poluvrijeme!

Kako je Mančester junajted ubjedljivo izgubio od Mančester sitija u derbiju? Ni Roj Kin ne umije da objasni.

Izvor: YouTube/Sky Sports Premier League/Profimedia

Legendarni kapiten Mančester junajteda Roj Kin očekivano je teško podnio ubjedljiv poraz svog kluba u derbiju protiv Mančester sitija u nedjelju. "Građani" su postigli čak šest golova, Erling Holand je blistao i zajedno sa Filom Fodenom dao po tri gola, da zaokruži potpunu dominaciju prvaka Engleske. O svemu što je vidio na Itihadu, Kin je govorio potpuno iskreno i bez ustezanja.

"Mančester siti je bio sjajan. Uživanje je gledati ih. Gledati ih uživo... To je jedan od najboljih timova koje sam vidio. Ipak, Mančester junajted je doživio žestok udarac. Davali smo im pohvale prethodnih nedjelja, ali ovo je ogroman korak unazad. Gubili su na poluvremenu 0:4. Gubili su tako i protiv Brentforda. A nastup u drugom poluvrijemenu nije bio dobar, čak nije bio ni dovoljan za utjehu. Dali su nekoliko golova (konačan rezultat bio je 6:3), ali utakmica je bila gotova. Mančester junajted ništa ne može da izvuče kao dobru stvar iz ove utakmice. Iz ugla igrača, zaista bi trebalo da ih bude sramota. Ne možeš da gubiš 0:4 na poluvremenu u derbiju, to je velika sramota", dodao je Irac.

Roj Kin je svojevremeno brutalnim faulom povrijedio Alfa-Inge Holanda, Erlingovog oca i tako mu je završio karijeru. Sada je pun pohvala za njegovog sina. "Holand i Foden su bili briljantni, ali oni dobijaju loptu od ljudi kao što je Kevin De Brujne, a vi njemu dozvolite da ima vremena i prostora. U tom slučaju ulazite u nevolju i zbog toga su dobili kaznu i to sa punim pravom. Ova igra je brutalna i ako nisi potpuno u tome, onda dobijaš žestok udarac od lokalnih rivala. Trebalo bi da ih je sramota".

Mnogi su u trenutku ubjedljivog poraza pomislili na Kinovu generaciju, iz prve decenije 20. vijeka, koja je osvajala Ligu šampiona, titule Premijer lige i bila uvijek žestok protivnik - i kada joj je išlo i kada nije išlo. "Ne mogu da zamislim kako je ući u svlačionicu u velikom klubu kao što je Mančester junajted dok gubite 0:4 na poluvremenu. Mora da je bizarno, ali mora da su se navikli na to, jer su isto prošli i u Brentfordu. Menadžer mora da se počeše po glavi sa svojim saradnicima", rekao je Roj Kin.

"NE POŠTUJU KRISTIJANA"

Irac je govorio i o Kristijanu Ronaldu, koji nije igrao iz pomalo bizarnog razloga - "jer ga menadžer Junajteda Ten Hag previše poštuje". "Junajted pokazuje nepoštovanje prema Ronaldu. Mislim da je trebalo da ga puste da ode u ljetnjem prelaznom roku. Ne mislim da je menadžer trebalo da ga zadrži samo da bi ga držao na klupi. On je jedan od najboljih igrača ikad i imao je mogućnosti da ode.

Pretpostavka da nije imao gdje je glupost. Imao je četiri ili pet veoma dobrih opcija. OK, Antoni Marsijal je ušao sa klupe i dao je dva gola, pa je to opravdano, ali bi ova praksa menadžera mogla da postane ružna. Ronaldo će biti motivisan zbog predstojećeg Svjetskog prvenstva, ali on uvijek sedi na klupi. To nije dobro. Junajted je pokazao isključivo nepoštovanje prema Ronaldu i trebalo je da ga puste kada je imao priliku za to. Znam da je imao ponude, a smiješno je to što su ga zadržali da bi sjedio na klupi", rekao je Roj Kin za "Skaj sports".

