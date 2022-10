Ajaks se obrukao, isključen Dušan Tadić! Katastrofa kakvu velikan ne pamti - primio šest golova u Ligi šampiona!

Ajaks je doživio debakl u Ligi šampiona od Napolija, koji je slavio u Amsterdamu 6:1. Dušan Tadić isključen u 73. minutu.

Ponižavajući poraz Ajaksa od Napolija u Amsterdamu 1:6.

Holandski šampion razbijen je pred svojim navijačima, jer je italijanski tim demonstrirao snagu i deklasirao Dušana Tadića i ekipu golovima dvostrukog strijelca Đakoma Raspadorija, Đovanija Di Lorenca, Pjotra Zjelinskog, Kviče Kvarachelije i Đovanija Simeonea.

Tim Lučana Spaletija nije stajao sve do kraja utakmice, koji je Ajaks dočekao sa igračem manje, jer je Dušan Tadić dobio drugi žuti karton u 73. minutu i morao je da napusti teren. Kuriozitet je to da je Ajaks poveo, golom Mohameda Kudusa u 9. minutu, ali to je ipak bio samo uvod u potpuni debakl.

Koliko će ova blamaža boljeti sve u Ajaksu pokazuje i istorija, jer ovako ubjedljiv poraz holandski velikan nije doživio još od novembra 1964, u to u svim takmičenjima. Tada je izgubio od Fejnorda 4:9 u holandskoj ligi, ali od večeras nova katastrofa zauzima mjesto u klupskoj istoriji.

"Kopljanici" su sada u seriji loših rezultata, jer su u posljednje četiri utakmice izgubili i od Liverpula u Ligi šampiona, a uz to i od AZ Alkmara (oba meča 1:2), uz remi protiv Go Ahed Iglsa u holandskom prvenstvu.

Sa druge strane, Napoli gazi i kroz Ligu šampiona i kroz Seriju A, u kojoj je lider sa 20 osvojenih bodova. Spaletijev tim nije izgubio nijedan meč ove sezone! Kada je u pitanju Grupa A Lige šampiona, Napoli je perfektan sa devet bodova, Liverpul je drugi sa šest, Ajaks treći sa tri, a Rendžers posljednji bez osvojenog poena i sa gol-razlikom 0:9.

Bajern - Viktorija Plzenj 5:0

Marsej - Sporting 4:1

Ajaks - Napoli 1:6

Briž - Atletiko Madrid 2:0

Ajntraht - Totenhem 0:0

Inter - Barselona 1:0

Liverpul - Rendžers 2:0

Porto - Bajer 2:0

