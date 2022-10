Zvezda igra ključni meč, a Milojevića pitali o ostavci: Znam na šta mogu da utičem, ovo je proces!

Trener Crvene zvezde pričao je o raznim temama na konferenciji za medije, kako o Ferencvarošu, tako i o pritisku koji donosi vođenje crveno-bijelih. Spomenuo je i Ajaks tom prilikom.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/Screenshot

Crvena zvezda igra ključni dvomeč u Ligi Evrope. Odigraće dva duela sa Ferencvarošom u razmaku od nedjelju dana. Prvo u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" (18.45), pa onda 13. oktobra u Mađarskoj (21 čas). Ta dva duela mogla bi da riješe sudbinu srpskog kluba oko evropskog proljeća i ambicija u nastavku sezone. Zna to i Miloš Milojević.

Trener crveno-bijelih na konferenciji za medije pričao je o narednoj utakmici i svemu što čeka njega i njegove izabranike u predstojećem periodu. Prije svega toga pohvalio je protivnika i analizirao njihovu igru.

"Nije me iznenadio njihov uspjeh, znao sam da imaju kvalitet i dobru selekciju u posljednjih četiri-pet godina. Poznajem neke igrače, posebno ove iz Skandinavije, Traore, Tokmak, imaju dosta dobrih igrača. Imaju prostora za rotaciju, dva slična špica, sistem ne trpi mnogo. Imaju iskusnog, dobrog trenera. Očekivalo se da će biti dobri u Evropi, tu je svaka utakmica detalj, da li ste postigli gol, odbranili svoj, oni su imali kvalitet i sreću da to odrade na svoju ruku.", rekao je Milojević.

Pritisak u Zvezdi je nešto na šta je navikao, ali su ga mediji pitali i kako se sa tim nosi, jer bi u slučaju neuspjeha navijači mogli da traže ostavke.

"To je za veličinu kluba normalno, ako su te ostavke realne. Ja mogu da utičem na rad i indirektno na rezultate, to je proces koji je nemoguće raditi za pet ili deset dana, svaka pobjeda nam potvrđuje da idemo u dobrom pravcu. Svaki poraz ili remi postavljaju neki znak pitanja. Izgubi i Ajaks 6:1 kod kuće, to je fudbal. Ne razmišljamo o tom pravcu, uvijek idemo na pobjedu, neke stvari ne možete da kontrolišete."

Nije želio previše da komentariše razliku između srpskog i mađarskog prvenstva, dok poraz narednog protivnika od Kečkemeta ne vidi kao nešto pretjerano bitno.

"Teško je ocijeniti razliku u prvenstvima, stvorili su bolje uslove za rad, stadioni su im perfektni, tri-četiri kluba imaju veću finansijsku moć od ostalih, ne mogu detaljnije o tome. Još 12 poena je u opticaju, vjerujemo da možemo da pobijedimo Ferencvaroš, kada taj meč prođe, razmišljaćemo o tabeli. Teško je poslije jedne utakmice reći da li su u dobroj formi, nije im legla ekipa Kečkemeta, igrali su onako kako Ferencu ne odgovara. Bili su autsajderi u tom meču, zavisi od filozofije, mogućnosti igrača, izgubili su, ne mislim da je to loša forma, svaki poraz poljulja ekipu, vjerujem da je i njih malo poljuljao."

Najveća snaga Ferencvaroša svakako je brza igra u tranziciji. Imaju igrače koji se brzo transformišu iz odbrane u napad, brzina je tu i to je nešto što pravi najveće probleme protivnicima. Znaju to dobro i svi u Zvezdi. Uvjereni su da mogu da ih zaustave u tome.

"U pripremi meča obraćamo pažnju da smanjimo te prostore, ne želimo da igramo reaktivan fudbal, to nije u DNK ni kluba, ni u mom. Te prostore morate da smanjite, morate da dođete na utakmicu da vidite kako, vjerujem da ćemo to odraditi dobro. Može ta njihova tranzicija i drugačije da se zaustavi, ne samo ako im prepustite posjed. Najbitnije je da se pobijedi, tamo gdje tim ima kvalitet na nešto drugo, treba 70 odsto da se osvrnemo na našu igru, a 30 odsto da ispratimo njih."

Potvrdio je da će informacije o povredi Nemanje Milunovića dobiti u toku dana i da misli da će sa njim sve biti u redu, poslije čega je upitan kako je zadovoljan svojim radom u Zvezdi u dosadašnjem periodu. Došao je na klupu 26. avgusta.

"Zadovoljan sam urađenim za ovih 40 dana, napredak vidimo mi. Postoje neki detalji koji se vide, u napadu hoćemo da budemo vertikalno, u defanzivi hoćemo da igramo više u presingu, da povećamo efektivni dio igre utakmice koji je u Srbiji jako mali. Ja sam osoba koja smatra da uvijek ima prostora za više, sve i da smo svaki meč dobili sa po 5:0. Da nema kvalitet tim za više, to bih rekao. Uvijek sam zadovoljan, sa rezervom. Što se taktičkog dijela tiče za meč za Ferencvarošom, moramo da pazimo detalje oko gubljenja lopte, a kada je mentalni dio u pitanju, hrabrost. Hrabrija ekipa će dobiti taj meč 100 odsto."

Jedna od stvari koja bi mogla da bude ključna jesu prekidi.

"Zadovoljan sam prekidima, ima još prostora za napredak. Moramo da budemo ubojitiji što se prekida tiča. Ne da bih tražio sebi alibi, igra se na tri dana, nema puno prostora na radu sa detaljima. Sreća pa su momci dobro utrenirani i taktički spremni, pa ide lakše. Svaka utakmica u Zvezdi je kvalifikaciona, i kada sam bio pomoćni trener i sada kada sam glavni, ne mijenja mi to Ferencvaroš ništa. Zadovoljan sam odnosom igrača i to je najbitnije, kada oni daju 100 odsto, ja sam zadovoljan", zaključio je Milojević.

