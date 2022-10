Igrao sam sa temperaturom 39.2, ali to je bila moja dužnost: Tadić se tresao, branili mu da igra, a on je napravio čudo!

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić otkrio je jedan detalj iz njegove karijere koji dobro pokazuje koliko je posvećen svom timu.

Izvor: Youtube/ALESTO/printscreen

Dušan Tadić je posljednjih nedjelja na meti brojnih kritika u Holandiji zbog njegovih slabijih partija u dresu Ajaksa. I Rafael van der Vart je nekoliko puta "udario" na Srbina oštrim riječima, govoreći kako kapiten Ajaksa ne treba više da bude u prvoj postavi tima. Ali očito je da su u Holandiji brzo počeli da zaboravljaju važnost kapitena reprezentacije Srbije.

Tadić je proteklog vikenda postigao gol kao odgovor na kritike, a sada je otkrio i šta se dešavalo tokom aprila ove godine, kada je pod visokom temperaturom ne samo odigrao važan meč Ajaksa u borbi za titulu, već je bio ključan čovjek u preokretu svog tima.

Kapiten reprezentacije Srbije bio je gost u podkastu "Alesto" gdje je govorio o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere, a posebno mjesto u priči našlo se za utakmicu Ajaksa i Sparte iz Roterdama. Tadić je tada uradio nešto zbog čega je zaslužio još veće poštovanje u velikanu iz Amsterdama.

"Bio sam se bukvalno dva dana raspadao i taj dan kad je utakmica bila, baš smo bili u teškom momentu. Ja kažem da imam temperaturu, ali da moram da igram. I on mi kaže 'Ni slučajno, ne smiješ da igraš, ne smijem da ti dozvolim da igraš'. I ja mu kažem 'Izvini, ja tebe slušam sve, ali moram da igram, jer sam potreban ekipi.' Imao sam temperaturu 39.2, ali potreban sam ekipi. Ja i ovako 'polovan', sa iskustvom, godinama i znanjem... Možeš da prepoznaš šta utakmica nosi", počeo je Tadić.

"Bukvalno celu utakmicu nisam mogao da stojim na nogama. Gubili smo 1:0 na poluvremenu od Sparte i onda sam namjestio gol za 1:1 u drugom poluvremenu i dao sam gol za 2:1. Pobijedili smo i dolazim, tresem se poslije utakmice, svi gledaju, ne mogu da vjeruju šta se desilo. I dolazim kod trenera i samo mu kažem 'Neću sad doći dva dana, da se oporavim jer sam se napeo'. On me samo poljubio i zahvalio se. Rekao je: 'Stvarno nevjerovatno što si to uradio' i to je to. Ali to je bila moja obaveza kao lidera ekipe i kapitena", poručio je Dušan Tadić i tako pokazao kakav karakter posjeduje.