Juniori Borca spremni za revanš protiv Ašdoda: Timska igra i agresivnost su naš adut za prolaz dalje!

U taboru crveno-plavih svjesni kvaliteta izraelske ekipe, ali ne predaju se pred revanš Omladinske lige šampiona sa Ašdodom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Juniori Borca u srijedu od 19 časova na stadionu Dr milan Jelić u Modriči dočekaće izraelski Ašdod u revanš meču Omladinske lige šampiona.

Banjalučani imaju zadatak da nadoknade 0:2 iz prvog meča u Izraelu, ali su u taboru Borca uvjereni da uz maksimalnu agresivnost i zalaganje mogu do dobrog rezultata.

Trener junior Borca Zoran Dragišić poručio je da je svima u klubu žao što premijernu domaću evropsku utakmicu ne mogu da igraju u svom gradu, na svom stadionu zbog objektivnih razloga – renoviranja terena.

"Apsolutno smo svjesni kkoliko težak zadatak nas čeka. Prvu utakmicu u Izraelu smo izgubili i pored naše dobre igre i u ovom momentu bi bilo jako neozbiljno da obećavamo bilo šta osim borbe za svaku loptu od prve do posljednje minute", rekao je Dragišić.

On je istakao da dvije stvari mogu da dovedu njegovu ekipu u situaciju da izbaci Ašdod i prođe u naredni krug takmičenja.

"Prvi je maksimalna koncentracija na sve detalje od prve do posljednje minute, da budemo koncentrisani na svaku loptu, da tačno znamo šta radimo kad se branimo, a šta kad napadamo. I druga stvar je ono što nas je krasilo u rpvoj utakmici, a što moramo dići na još viši nivo, to je agresivnost. Ašdod je jako organizovana ekipa, koja u svakom trenutku zna šta radi, jako respektabilna ekipa. Moramo da budemo agresivni do bola da pokušamo da neutrališemo te njihove dobre strane, da pokušamo da uz malu dozu sreće da povedemo,a onda ako povedemo nadamo se uz podršku publike da možemo da ostvarimo plasman u naredni krug", rekao je on.

Borac je u Ašdodu odigrao prilično dobru, ali je primio dva gola nakon direktnih grešaka.

"Slažem se sa konstatacijoim da su golovi pali poslije tehničkih grešaka, ali da nema grešaka u modernom fudbalu ne bi bilo ni golova. Ali naravno to naše neiskustvo, impresioniranost takmičenjem i ostalim, ali te greške se dešavaju i na najvišem nivou pa i kod nas".

Dragišić je rekao da njegova ekipa ne smije da srlja i da bi to bilo pogubno, te da ne treba očekivati striktnu markaciju pojedinih igrača Ašdoda koji su se istakli u prvom meču.

"Ekipu Ašdoda je nemoguće braniti čovjek čovjeka jer individualnim kvalitetom oni prave višak. Mi moramo da djelujemo timski, da zaustavimo te njihove udarne igle. Onog momenta kad ostanu jedna na jedan oni imaju prednost. Međutim, naša ekipa je jako taktički obučena, mislim da je to nešto što nas krasi i d aćemo da uspijemo da ih zaustavimo. Sutra ne smijemo da krenemo grlom u jagode. U ovakvim utakmicama najgore bi bilo krenuti iz minusa, moramo biti oprezni do nekog momenta, a nikad nije kasno za krenuti u 'suvu ofanzivu'", istakao je Dragišić.

Njegov pomoćnik Ranko Stanarević dodao je da serija pobjeda u domaćem prvenstvu daje samopouzdanje ekipi.

"Daćemo maksimum, radimo dobro i imamo seriju pobjeda od tog prvog meča. Daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat, Ašdod je ozbiljna brza kvalitetna ekipa, ali siguran sam da će naši momci odgovoriti na zadatke koji će im biti postavljeni sutra", rekao je Stanarević.

Kapiten juniorske ekipe Danilo Moconja koji je bio najbolji pojedinac u crveno-plavoj ekipi u prvom meču optimista je pred revanš sa Ašdodom.

"Čeka nas teška utakmica, dobar i brz protivnik. Spremni smo i ušli smo u niz pobjeda u ligi, atmosfera je jako dobra i uz trud i rad i ako ispunimo sve što se od nas očekuje možemo da ugrozimo Ašdod i prođemo u narednu rundu. Mi smo sada upoznati sa protivnikom, znamo koji igrač koliko može, analizirali smo ih i mislim da ako se postavimo timski i damo sve od sebe da možemo da ih zaustavimo. Nećemo srljati, a ukoliko ne uspijemo iz tranzicije pokušaćemo sa totalnom ofanzivom. Mislim da ih možemo ugroziti i nadoknaditi minus od dva gola", poručio je Moconja.

Njegov saigrač Filip Sarić pozvao je ljubitelje fudbala da podrže mladu ekipu Borca koja će dati sve od sebe da se predstavi u najbolje izdanju.

"Sutra na utakmici neće izostati želja volja i htjenje. Zajedno ćemo kao ekipa dati maksimum i pokazati šta smo radili u prethodnom periodu. Želimo da dostojno predstavimo svoj klub i grad, da pokaćžemo svoj kvalitet kao što smo ga pokazali i u Izraelu. Nažalost rezultat u izraelu nije išao u našu korist iako smo imali dobru igru, zalaganje i želja i volja nisu izostali. Biće nam lakše kod nas, pred našom publikom i mislim da ako ispunimo sve ono što trener od nas traži da rezultat neće izostati. Ovim putem pozivam sve ljubitelje fudbala i ljude koji su u mogućnosti da dođu sutra u 19 časova u Modriču da podrže našu ekipu, a mi ćemo dati sve od sebe da se predstavimo u najboljem svjetlu", rekao je Sarić.

Revanš meč Omladinske Lige šampiona između Borca i Ašdoda igra se u srijedu od 19 časova na stadionu Dr Milan Jelić u Modriči.

