Kako je Mateja Kežman srušio "zmajeve" i zbog čega nije igrao Zvjezdan Misimović na "Marakani" (VIDEO)

Na današnji dan prije 17 godina, na beogradskoj "Marakani" odigrana je kvalifikaciona utakmica za plasman na Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj između tadašnje Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Izvor: MN PRESS

Izabranici selektora Ilije Petkovića zabilježii su minimalnu pobjedu pogotkom Mateje Kežmana u sedmom minutu i izborili nastup na Mundijalu.

Loptu je u kaznenom prostoru dobio Ognjen Koroman, proslijedio je do Igora Duljaja, koji je centrirao na peterac visokom Nikoli Žigiću, a on je spustio u "mat" poziciju Mateji Kežmanu - 1:0.

Taj pogodak osigurao je "plavima" plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačku ispred selekcije Španije, koja je bila druga na tabeli Grupe 7 sa dva boda manje.

Ratni sukobi devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji, kumovali su ponašanju navijača na "Marakani", koja je neprijateljski dočekala oko 1.000 navijača ekipe Blaža Sliškovića.

Letjeli su ka navijačima BiH razni tvrdi predmeti, topovski udari, čak i stolice, ali je policija reagovala i ispraznila dijelove južne i istočne tribine, a gostujuće pristalice povukla više ka gornjem dijelu "kaveza".

Ukupno 17 navijača, što domaćih, što gostujućih, povrijeđeno je na "Marakani" tokom meča SCG - BiH. Šest osoba pretrpjelo je teže, a 11 lakše povrede.

Najneobičnije viđenje razloga poraza BiH na "Marakani", dao je tadašnji napadač BiH Elvir Bolić, koji smatra da je meč bio "sumnjiv".

"Nikad mi nije jasno kako smo izgubili od Srbije i Crne Gore u Beogradu. Nemam dokaze, ali utakmica na 'Marakani' mi je jako sumnjiva. Znate šta se dešavalo u to vrijeme. Dosta toga je bilo nelogično. Preko noći je zaigrao Sergej Jakirović. I to cijelu utakmicu momak odigra, a Zvjezdan Misimović je bio na klupi, Sergej Barbarez igrao pozadi. Boli me to i danas, jer znam da smo imali odličnu ekipu", rekao je Bolić na 10. godišnjicu poraza od SCG.

Izvor: MN PRESS

Na samoj utakmici, Sergej Barbarez je tražio prekid zbog huliganskih ispada na tribinama, ali je arbitar to odbio. "Želio sam da skrenem pažnju sudiji na dešavanja na tribinama. Ipak, on je samo rekao kako je to nadležnost delegata".

Strijelac pobjedonosnog gola za Srbiju i Crnu Goru Mateja Kežman je zaplakao poslije utakmice...

"Ovo je čudo! Naša nacija je ovo zaslužila. Dokazali smo koliko smo ozbiljna ekipa. Hvala svima, hvala selektoru. Cijele kvalifikacije smo odigrali bez trunke egoizma, a vjerujte i u Njemačkoj će tako biti i nećemo imati samo sporednu ulogu",izjavio je Kežman poslije trijumfa nad BiH.

U timu plavih bio je i Nemanja Vidić, koji je rekao da je "posljednjih sedam minuta meča bilo najtežih u njegovom životu".

Zašto Zvjezdan Misimović nije igrao za "zmajeve" protiv Srbije i Crne Gore?

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimović prije dvije godine je otkrio razloge zbog kojih nije igrao u Beogradu iako je trebalo da bude starter.

"Najgori trenutak ili najbolnija tačka u karijeri mi je utakmica sa Srbijom i Crnom Gorom u Beogradu. Imao sam veliki motiv, par dana prije smo igrali kući sa San Marinom, prišao mi je Pašalić i rekao da me odmaraju za Srbiju i da neću igrati ovo. Rekao sam OK, a onda u Beogradu, sat pred utakmicu sastanak, zove me Slišković gore i kaže: 'Braco (Hasan Salihamidžić) neće da igra desnog beka, hoće naprijed gore, (Elvir) Bolić ima ili je imao rođendan, ti moraš na klupu'. Meni se tada srušio svijet, ja nisam mogao da vjerujem šta se dešava",rekao je Misimović u podkastu "Opsajd".

"Pašalić je bio alfa i omega tada, Slišković je bio dobar trener, ali oko njega je bila opasna situacija. Mada ja ni sa Pašalićem nisam imao problem, nije mi ništa učinio, ali čuje se sve i svašta",dodao je aktuelni funkcioner FS BiH.

SCG: Jevrić, Duljaj, Vidić, Gavrančić, Krstajić (kapiten), Nadj, Djordjević, Koroman, Vukić, Žigić i Kežman.

BiH: Hasagić, Berberović, Musić, Spahić, Bajramović, Milenković, Jakirović, Bolić, Grlić, Barbarez, Salihamidžić.

(mondo.ba)