Trenera Zvezde pitali o regionalnoj ligi - on sve iznenadio: Milojević ima saznanja, otkrio Mađarima šta se priča!

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević je mađarskim novinarima uoči utakmice protiv Ferencvaroša otkrio zanimljive informacije o temi koju je rijetko ko očekivao tokom konferencije za medije.

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (21.00) gostuju Ferencvarošu u utakmici 4. kola grupne faze Lige Evrope, samo sedam dana nakon što je u duelu dva tima u Beogradu slavio šampion Srbije 4:1. A uoči novog susreta u Budimpešti, trener Zvezde Miloš Milojević odgovarao je i na neka zanimljiva, neočekivana pitanja.

Tako se jedno pitanje mađarskih novinara ticalo mogućnosti formiranja regionalne lige, kao i toga šta strateg crveno-bijelih misli o takvom eventualnom takmičenju koje se već više od 10 godina sporadično pominje na Balkanu.

Naime, Milojevič je bio upitan o ovoj temi nakon što je, kako je mađarski novinar istakao, "predsjednik Ferencvaroša nedavno pominjao da se osnuje neki centralnoevropski kup u ovom regionu". Trener Zvezde je iznenadio svojim odgovorom i saznanjima koja ima.

"Ne znam, čuo sam isto i u Švedskoj, da će biti ta regionalna takmičenja, pošto je izvršni direktor Malmea u nekom bordu UEFA. Postoji taj neki plan za 2025. da budu regionalne lige, sad pod koji region ćemo mi potpasti, to ne znam. To što znam da tu će biti UEFA koja odlučuje, ne mislim da ćemo mi moći nešto da odlučujemo", počeo je Milojević, koji je potom istakao da je on ipak pobornik domaćih liga.

"Mislim da treba da se zadrži kvalitet domaćeg prvenstva, naravno ako tu ne postoji kvalitet, ako ne postoji neki razvoj ni infrastrukture, ni praćenja, i ako je nezainteresovanost medija... Ne mislim medija kao medija, nego novčano, ako je to novčano deset puta manje za top klubove kao što je u nekim ligama koje su po rangu 15 mjesta iza nas, što znam sigurno, onda jedno takvo regionalno takmičenje može da bude dobro. Ali to stvarno nije pitanje za mene. Ja sam ovdje u interesu fudbala, a ako ta liga podrazumijeva da je to bolji fudbal, ako je to kvalitetnije i izaziva više pažnje, igra se na boljim arenama i pred više gledalaca - da! Svakako sa tog aspekta mogu to reći, a sa nekog drugog, birokratskog ili političkog aspekta, tu sam stvarno laik", zaključio je Miloš Milojević.