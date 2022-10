Marko Maksimović pred Zrinjski: Šampionu se ne prijeti, ali nam niko ne može zabraniti da vjerujemo!

Trener Leotara Marko Makismović najavio je duel sa ekipom Zrinjskog

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Fudbaleri Leotara u 14. kolu m:tel Premijer lige BiH na svom terenu dočekuju ekipu Zrinjskog. Novi trener trebinjskog kluba Marko Maksimović najavio je utakmicu sa akutelni šampionom BiH.

"Dočekujemo šampiona i ekipu koja je već dugo vremena dominantna i dobro vođena od trenera Sergeja Jakirovića. Dobro su popunjeni na svim pozicijama. Mi nismo ekipa koje može nekome da prijeti, pa ni Zrinjskom, koji je i u Evropi pravio dobre stvari. Ali, ono što nam niko ne može oduzeti je vjera u nas same i naš princip iz prethodne tri utakmice da ćemo dati svoj maksimum na terenu, kao što je bio u prethodnim utakmicama. Sa time će naše šanse protiv jedne sjajne ekipe biti veće. Vjerujem u svoje sjajne momke", rekao je Marko Maksimović.

Makismović je priznao da je Zrinjski kvalitetom iznad njegove ekipe, ali i ostalih timova u domaćem šampionatu.

"Daćemo sve od sebe da dođemo do povoljnog rezultata. Ja prije utakmice ne priznajem igru na jedan bod, želim pobjedu u svakoj utakmici. Da li je to realno, ne znam. U fudbalu se dešavaju različita iznenađenja, ali svjestan sam da igramo protiv ekipe, koja u posljednje dvije godine ima četiri poraza, onda je mnogo toga jasno. U mom mentalitetu je da idemo na pobjedu, ali u ovoj utakmici će se mnogo više pitati naš protivnik, jer je on po kvalitetu ne samo iznad nas, nego i svih ostalih. Niko nam ne može uzeti pravo da se borimo i da vjerujemo u pobjedu", zaključio je Maksimović.

Utakmica između Leotara i Zrinjskog je na rasporedu sutra od 14.30 časova.

Premijer liga BiH 14. kolo:

Danas:

Tuzla siti – Igman Konjic (14.30)

Široki Brijeg – Željezničar (19.00)

Sutra:

Leotar – Zrinjski (14.30)

Velež – Sloboda (14.30)

Odigrano juče:

Borac – Posušje 2:1 (0:0)

/Piščević 90+3, Zakarić 90+5 pen. – Boban 90/

Sloga Meridian – Sarajevo 1:0 (0:0)

/Basrak 74/