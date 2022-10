Navijači Lacija maltretirali fudbalera Intera, on im očitao lekciju: Veći sam čovjek od svakoga od vas!

Iskusni štoper Intera Frančesko Aćerbi konačno je govorio o razlozima svog odlaska iz Lacija ove sezone.

Izvor: Profimedia/Tiziano Ballabio

Inter je savladao Salernitanu 2:0, a natom meču iskusni 34-godišnji štoper Frančesko Aćerbi odigrao je svih 90 minuta. Doskorašnjeg igrača Lacija su poslije utakmice novinari pitali o odlasku iz Rima i on se otvorio prvi put od dolaska na pozajmicu u Inter.

Od 2018. godine bio je nezamjenljiv u timu "nebeskoplavih", ali je onda procurio snimak na kome se vidjelo da je reagovao poslije gola Milana u meču sa Laciom. To je grupa najvatrenijih navijača protumačila kao radovanje i od 2019. godine mu je prijetila i tražila da ode iz kluba!

"Ja sam veći čovjek od bilo koga ko upire prstom u mene. U posljednjih sedam ili osam godina sam zaslužio poštovanje svih mojih protivnika jer se ponašam kao profesionalac na teren i van njega. Ja sam taj ko je htio da ode iz Lacija, to je bila moja odluka", rekao je on.

Nakon toga je naglasio da je sve vrijeme do sada ćutao i nije želio da se oglašava, ali da je došlo vrijeme da i on ispriča svoju stranu priče.

"Taj incident koji se desio protiv Milana me je zaista povrijedio kao osobu, ono što se desilo bilo je sramno. Do sada sam ostao miran i ćutao sam, pošto sam mnogo veći čovjek od onih koji namjerno upiru prstom u mene", rekao je Aćerbi.

Ovaj 34-godišnji štoper i dalje redovno dobija salve uvreda putem društvenih mreža, ali ga to neće pokolebati.

"Uvrede putem društvenih mreža su naravno sada stalne. Vrlo je bitno da nastavim, jer niko ne može da me zaustavi. To mi nije problem", rekao je on na kraju,

Aćerbi ima 27 nastupa za nacionalni tim Italije, a ponikao je u niželigašu Paviji. Igrao je za Renate, Speciju, Ređinu, Đenovu, Kjevo, Milan, Sasuolo i Lacio prije dolaska u Inter.

