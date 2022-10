Srpski klub je hit u Evropi - 16 mečeva i peti trener u sezoni: Nova promjena na klupi, vraća se poznato lice!

Česte promjene na klupi Radnika iz Surdulice za sada nisu donijele ništa ovom klubu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Radnika iz Surdulice odigrali su 16 mečeva u novoj sezoni, a od danas imaju četvrtog šefa stručnog štaba. nakon što se klub iz Surdulice sporazumno razišao sa doskorašnjim trenerom Draganom Perišićem, zamjena je nađena ekspresno - na jug Srbije ponovo stiže Simo Krunić!

Simo Krunić (53) je radio kao šef stručnog štaba Radnika između oktobra 2019. i avgusta 2020. godine, a u karijeri je bio trener brojnih srpskih timova. Nekadašnji fudbaler OFK Beograda i Čukaričkog počeo je trenersku karijeru na klupi Želje iz Sarajeva, a zatim je uglavnom radio u Srbiji. vodio je OFK, Čukarički, Inđiju, Jagodinu, Radnički iz Niša i Radnik, a bio je i pomoćnik Mladena Krstajića u reprezentaciji Srbije.

Iskusni superligaški trener postaće peti šef struke koji u tekućoj sezoni predvodi Surduličane, nakon što četvorica njegovih kolega nisu uspjeli da pomjere Radnik sa dna tabele. Nakon 15 mečeva u prvenstvu Radnik nema nijednu pobjedu i sa samo pet osvojenih bodova zauzima posljednje mjesto na tabele. To nije bio plan kluba koji je ljetos imao velike ambicije. Prvo je "ukraden" Linta sa klupe Voždovca kao dugoročno rješenje, ali on je uspio da se zadrži samo dvije runde. Naslijedio ga je pomoćnik Nikola Stojanović koji je bio prelazno rješenje i samo na dva meča predvodio je ekipu. Stigao je zatim Dragan Radojičić, ali je i on brzo spakovao kofere i prepustio palicu Draganu Perišiću.

Upravo je Perišić upisao jedinu Radnikovu pobjedu ove sezone, ali ne u Superligi. Pod komandom Perišića Surduličani su slavili u prvom kolu Kupa Srbije, na gostovanju Poletu iz Ljubića. Ipak, to nije bila dovoljna utjeha za klupske čelnike, pa je na užarenu klubu posljednjeplasiranog tima vraćen čovjek koji je posljednji angažman imao baš u Surdulici.