Vlahović izgubio živce, umalo tuča na terenu! Srbin se iznervirao, ušao u klinč sa protivnikom usred meča!

Dušan Vlahović bio je vidno ljut na meču protiv Empolija.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Juventus je pobijedio, dao četiri gola Empoliju (4:0), Dušan Vlahović se nije upisao u strijelce, a bio je vidno nervozan tokom utakmice. Da li zbog toga što nije postigao gol ili nešto drugo, ali je u jednom momentu izgubio živce i malo je falilo da dođe do tuče na terenu usred meča.

Igrao se 57. minut kada je došlo do klinča između njega i kapitena protivničkog tima Filipa Bandinelija. U tom momentu je Srbin čekao centaršut, došlo je do guranja u kaznenom prostoru, Dušan se okrenuo ka sudiji i to je pokazivao, tada mu je Bandineli prišao, dotakao ga po vratu u došlo je do klinča. Srećom, izbhegnut je fizički obračun.

Do incidenta je došlo u momentu kada je domaćin imao dva gola prednosti, golom Mojzea Kina i asistencije Filipa Kostića, a nekoliko desetina sekundi prije toga je Venston Mekini pogodio mrežu. Primijetio je i Masimilijano Alegri nervozu srpskog napadača, pa je odlučio da ga izvede iz igre u 65. minutu i da ga malo odmori. Ušao je Arkadijuš Milik. Juventus je nastavio sa golovima, pa je tako Adrijen Rabio dao još dva gola prije kraja meča. Prvi u 82. minutu, drugi u nadoknadi vremena. Odlična partija za važna tri boda tima iz Torina.

Ne ide "Staroj dami" dobro ove sezone, trenutno se nalazi na 7. mjestu u Seriji A sa 19 bodova, sedam manje od prvoplasiranog Napolija, uz meč više u odnosu na tim iz Napulja. Uz to je Juve pred ispadanjem iz Lige šampiona, pošto ima samo tri boda poslije četiri kola. PSŽ i Benfika imaju po osam poena, a oba tima imaju mečeve protiv autsajdera iz grupe Makabija iz Haife. Jasno je da italijanskom timu treba čudo.

Kada je Vlahović u pitanju on je na vrhu liste strijelaca u Italiji, dao je šest golova, koliko i Ćiro Imobile i Marko Arnautović.