Godinu dana se borim sa rakom, a ćerke me nisu ni pozvale! Legendarni trener otvorio dušu: "Ne pitaju ni kako sam"

Čuveni trener pričao je o borbi sa teškom bolesti...

Trener svih trenera Ćiro Blažević (87) već neko vrijeme bori se sa rakom. Legendarni stručnjak ponovo ima životnu borbu sa opakom bolesti, ali ne planira da se preda. Nastavlja bitku i to bez podrške najbližih. Otkrio je da ga njegove dvije ćerke nisu nazvale ni da provere kako je. Priznao je da mu to teško pada.

"Već godinu i tri mjeseca imam rak, a od tada moje ćerke nisu pitale ni 'Kako si tata'. Slobodno to napiši", rekao je Blažević u intervjuu za magazin "Story". On ima dvije ćerke Barbaru i Ketrin i sina Miroslava koje je dobio u dugogodišnjem braku sa suprugom Zdenkom. Već je ranije pričao da nije u najboljim odnosima sa svojom djecom i da im je zamjerio stav koji su imali oko vakcinacije protiv koronavirusa.

Tokom ljeta je gostovao i u emisiji "Zdravlje na kvadrat" i tada je pričao o borbi sa rakom i kako to utiče na njegove svakodnevne aktivnosti. "Vježbao sam do skoro, onda sam shvatio da više ne mogu. Hendikepira me to u dosta stvari, pa se sjetim koliko imam godina i da moram da se pazim. Sigurno ne bih dočekao ovu duboku starost da nisam zdravo živio. Tu sam da kažem istinu, nikad nisam pazio na ishranu, ne pijem alkohol, ali jedem pite, sarmu. Kap alkohola nisam popio, jer je moj otac pio za pet generacija. Doduše pušio sam i pušim, neću se baš odreći svakog poroka. Srećom, ne boli me ništa, osim prve misli sa kojom se svakog jutra probudim i pitam sebe 'Jesam li još živ'. Onda se razbudim, pa sam malo pokretan i srećan", ispričao je Ćiro Blažević.