Poslije svega me to pitaš? Neka bude da si u pravu! Jirgen Klop priznao - Mučenje mi je sve ovo!

Liverpul igra loše i gubi, a Jirgen Klop to teško podnosi

Izvor: Twitter/SkySportsNews

Menadžer Liverpula Jirgen Klop teško podnosi loše rezultate svog tima, koji je u posljednja dva kola izgubio od Notingem Foresta (0:1), a potom i od Lidsa (1:2), pa trenutno zaostaje čak 15 bodova za vodećim Arsenalom. Nijemac je pred meč Lige šampiona protiv Napolija (utorak, 21 čas) emotivno govorio na konferenciji za novinare i priznao da teško briše iz pamćenja detalje poraza.

"Imam 52 godine i nekoliko puta noću moram da idem u toalet. Zato se obično probudim, ali ovog puta taj gol mi jeste pao na pamet", rekao je Klop. Nakon toga su mu novinari postavlja pitanja, a njega je nerviralo svako.

- Šta je najvažnije što želi da vidi od svog tima u narednoj utakmici?

"Poslije svega me pitate to pitanje? Naravno, da se bore. Šta mislite da bih tražio od njih, da igramo petom, da šutiramo 'makazicama' i takve stvari? Naravno da ne, moramo da radimo. Moramo da budemo sigurni da su momci spremni da to urade i onda ćemo to uraditi. Vidjećemo šta možemo da dobijemo od toga. Problem je što će se i Napoli boriti, ali to je Liga šampiona, to je u redu, to je takmičenje na najvišem nivou", rekao je Klop.

- Kako da budete sigurni da će biti borbe? Bilo je i mečeva na kojima je izostala.

"Protiv kog protivnika se nismo borili? Notingem Forest? Neka bude, vi ste za sve u pravu, ja nisam u pravu. Vi kažete da se nismo borili protiv Notingem Foresta, a ja vam kažem da smo izgubili, borili smo se, trčali smo se, ali smo primili potpuno nepotreban gol. Da, mogli smo da igramo bolje, ali momci su se borili. Niko nas nije natrčao. Borba je tu. Borbeni duh u ovom trenutku nije naš problem. U ovoj grupi se taj aspekt nije promijenio", dodao je Nemac.

Nijemac je potom iskreno priznao i koliko mu je mučenje što nekad mora da ih posjećuje.

"Govorio sam da su mi ove konferencije za novinare kao odmor, a to više ne mogu da govorim, jer mi je suočavanje sa vašim pitanjima poslije poraza zaista teško. Poslije utakmice izgubiš i još sebi ne 'raščistiš' sve u glavi, a onda ti to dođe kao novo mučenje. Ali to je dio mog posla i kada pogledam na izvod za platu vidim da sam i za to plaćen, i to veoma dobro, tako da je OK. Možete da kritikujete, apsolutno ste u pravu, moramo da radimo".

