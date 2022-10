Poznati fudbaler mijenja reprezentaciju 20 dana pred Mundijal!

Iako je svojevremeno nastupao za reprezentaciju Holandije, sada nije u prvom planu.

Izvor: Profimedia

Ostalo je manje od tri nedjelje do početka Svetskog prvenstva u Kataru, a jedna od reprezentacija koje su izborile plasman mogla bi da dobije neočekivano pojačanje. Kako je istakao nakon meča koji je odigrao za PSV, Anvar El Gazi (27), postoji mogućnost da on promijeni nacionalni tim i na Mundijalu obuče dres Maroka!

Njegov otac porijeklom je iz te zemlje, a El Gazi joj se okreće tek nakon što mu je postalo jasno da neće biti u planovima Luja van Gala. Iskusni trener nije ga stavio na širi spisak od 55 igrača, pa je Anvar poslao signal u domovinu svog oca. Fudbalski savez Maroka počeo je da sređuje papirologiju, kako bi fudbaler sa dva nastupa za reprezentaciju Holandije mogao da promijeni državljanstvo.

Po novim pravilima FIFA to je moguće, igrači sada imaju pravo da promijene nacionalni tim, ali ostaje nejasno kako će se Anvar el Gazi naći na spisku Marokanaca. Oni su još ranije morali da predaju spisak od 55 fudbalera na koje računaju za Mundijal, a pitanje je da li se na njemu našao čovjek koji još nema fudbalski pasoš njihove zemlje.

Inače, sam Anvar El Gazi do skoro je bio veoma posvećen igranju za Holandiju. Nakon dva nastupa davne 2015. godine povremeno se nalazio na spiskovima selektora, ali više nije dobijao priliku.

Pred Evropsko prvenstvo je stavljen na spisak, a zatim "skraćen" iako je i u tom periodu igrao veoma dobro. O tome za koga je želio da igra pričao je i pre nekoliko godina, uz napomenu da mu je Kristijano Ronaldo pomogao da odluči.

"Razmišljao sam o tome dugo. Moji roditelji, moja porodica, moj lični trener, a takođe i Kristijano Ronaldo su me savjetovali. Sve sam uključio u svoj izbor. To je smislio Ronaldo. Pitao je kako stojim sa Holandijom. Rekao je da bi se na mom mjestu opredijelio za Holandiju i dodao je da moram sam da odlučim i da ljudi uvijek imaju mišljenje. Izaberite Holandiju i Marokanci će reći da nisam pravi Marokanac, odlučite se za Maroko, a onda će Holanđani reći 'Hej, ti si rođen i odrastao ovdje, šta je to dođavola?' Daću sve od sebe, daću sve za zemlju jer sam ovde rođen i odrastao", pričao je svojevremeno Anvar El Gazi, koji sada očigledno želi da se oproba u dresu drugog nacionalnog tima.

Što se tiče El Gazijeve karijere, njemu mijenjanje nije strano. Dio omladinskog staža proveo je u Fejnordu, kasnije je postao prvotimac u Ajaksu, a trenutno je član PSV-a i može se reći da je "ovjerio" tri najveća kluba u zemlji. Pored toga igrao je još za Lil, Aston Vilu i Everton, dok za mlađe kategorije Holandije ima 16 odigranih mečeva.

