Pobjegao iz Barselone, pa zagrmio: Niko me u životu nije razočarao kao Ćavi!

Riki Puđ nije štedio Barselonu i Ćavija nakon što je otišao iz kluba.

Izvor: Profimedia

Bio je jedan od najvećih bisera "La Masije", čekao je godinama pravu šansu, a poslije 60 mečeva u dresu matičnog kluba dojadio mu je odnos Barselone prema njemu, pokupio se i otišao da igra u MLS-u!

Riki Puđ koji je sada saigrač Dejana Joveljića u LA Galaksiju otvorio je konačno dušu o svom odlasku iz Katalonije i otkrio je da je bio zgrožen tretmanom koji je dobijao u Barseloni.

"Posljednji mjesec u Barseloni za mene je baš bio težak. Izostavljen sam sa spiska prije turneje u Americi i to nikad prije nisam vidio i doživio. Nekoliko igrača Barselone i ja među njima smo ostali da sami treniramo dok su drugi bili na turneji i igrali utakmice. To me baš povrijedilo", rekao je Puđ.

On je prošle sezone igrao na 15 mečeva, ali sada nije htio puno da priča o treneru Ćaviju ili o upravi kluba. Ipak, jasno je da je bijesan i ogorčen zbog svega što mu se desilo.

"Čelnici kluba, Ćavi? O njima nemam ništa previše da kažem i uopšte ne želim da ih spominjem. Nikada me niko u životu nije tako razočarao kao Ćavi i Barselona. To je sve što ću reći o njima", rekao je Puđ.

U Barseloni ne cvjetaju ruže, Ćaviju se sprema otkaz, a u igračkom kadru potpuna rekonstrukcija s obzirom na niz očajnih rezultata ovog kluba.

