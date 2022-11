Neka se ponovi 1998! Zvezda nikad nije pobijedila u Francuskoj, ali sadašnji trener Borca zna kako protiv njih!

Crvena zvezda je jednom u istoriji eliminisala neki francuski klub, a tada je dres Beograđana, između ostalog, nosio sadašnji šef stručnog štaba Banjalučana.

Fudbaleri Crvene zvezde večeras će gostovati Monaku (18.45), u meču u kojem im je potrebna pobjeda za evropsko proljeće.

Crveno-bijeli zauzimaju posljednje, četvrto mjesto u grupi Lige Evrope sa šest bodova, a od meča Monte Karlu, uz okršaj Trabzonspora i Ferencvaroša, zavisi da li će se plasirati u šesnaestinu finala ovog takmičenja kao drugoplasirana ili Konferencijske lige kao trećeplasirana, ili će, pak, kao posljednja u grupi završiti ovosezonsku evropsku avanturu.

Beograđanima u prilog ne ide činjenica da na tlu Francuske nikad nisu trijumfovali. Naime, šampion Srbije je sedam puta gostovao u ovoj državi i upisao pet poraza, uz dva remija, koji su, istina, bili ravni neuspjesima, s obzirom na to da je nakon njih (u duelima sa Monpeljeom i Strazburom) bila eliminisana sa evropske scene.

Inače, samo jednom je Crvena zvezda u svojoj istoriji uspjela da eliminiše neki francuski klub. Desilo se to 1998. godine, kada je u tadašnjem Kupu UEFA boljim izvođenjem jedanaesteraca savladala Mec, a dio te generacije beogradskog kluba bili su i Vinko Marinović, sadašnji trener fudbalera Borca Vinko Marinović, i Darko Ljubojević, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika Područnog fudbalskog saveza Banjaluke.

"Stvarno?! Nisam znao da je samo nama to pošlo za rukom. Ne bi bilo loše da i ovi momci sada to ponove, to slavlje. Bilo je to sad već davno, daleko je 1998. godina. Otkriću vam jednu stvar, Lukić nije htio da igra drugu utakmicu protiv nas zbog situacije oko bombardovanja. Ni Ljubojević, ni ja nismo igrali u tom prvom susretu. U revanšu sam dao gol iz 'slobodnjaka' za vođstvo, onda su oni okrenuli. Negdje pred kraj regularnog vremena smo ostali bez Drulića, ali smo ipak na penale uspjeli da prođemo dalje. Sjećam se da je u oba meča u igru sa klupe ušao Luj Saha, koji je kasnije igrao u Mančester junajtedu. Ja sam ga čuvao", istakao je Marinović za "Glas Srpske".

Darko Ljubojević sjeća se da je Mec bio ekipa koja je željela da se nadigrava.

"Snažna, tehnički dotjerana ekipa. Imali su nekoliko dobrih pojedinaca. Igrali su tad Lukić i Nenad Jestrović za njih, pamtim dobro i golmana Lionela Leticija. Sjećam se i odlične 'desetke' Frederika Merijea. Ipak, mogli smo mi njih i ranije riješiti, imali smo nekoliko prilika poslije prekida, baš je Vinko šutirao glavom. Ono što mi je baš ostalo u sjećanju je veliki broj naših navijača koji su došli u Mec. Napravili su i bakljadu u drugom poluvremenu zbog čega je bio i jedan kraći prekid utakmice", rekao je Ljubojević.

Nakon eliminacije Meca, Crvena zvezda je voljom žrijeba ponovo morala u Francusku, na megdan Lionu, koji je bio nepremostiva prepreka. Zbog nestabilne političke i bezbjednosne situacije, Crvena zvezda je novog rivala morala da ugosti u prestonici Rumunije.

"Protiv Liona sam čuvao Alena Kavegliju. Jako nezgodan napadač. Jesu oni jača ekipa od Meca, ali bili smo mi tu negdje. U Bukureštu smo vodili, u Lionu izjednačili, pogodio je pokojni Goran Bunjevčević poslije odbitka nakon što sam ja izveo slobodan udarac", podvukao je Marinović za banjalučki list.

Ljubojevića u tom dvomeču nije bilo zbog povrede.

"Pred prvi meč u Bukureštu sam na treningu doživio težu povredu skočnog zgloba, tako da sam propustio te utakmice, ali to je bio početak stvaranja jakog Liona, koji je kasnije godinama dominirao u Francuskoj", istakao je Ljubojević.

I jedan i drugi vjeruju da tim Miloša Milojevića može da trijumfuje u Kneževini i prezimi u Evropi.

"Biće teška utakmica. Ova Zvezda može igrati sa svakim protivnikom, pa tako sa njima."

