Bez Kataija i Ivanića, Pankov umjesto Gobeljića... Ovo je pet iznenađenja koja Zvezda može da "servira" Monaku!

Miloš Milojević za 48 sati mora da izabere tim Crvene zvezde koji će izaći na megdan Monaku u ključnoj evropskoj utakmici, a ovo su iznenađenja o kojima bi mogao da razmišlja.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u četvrtak (18.45) igra odlučujuću evropsku utakmicu ove jeseni. Dobro znaju u Crvenoj zvezdi da su pred njima tri puta - pobjeda nad Monakom u slučaju dobrog rezultata iz Trabzona vodi ih u nokaut fazu Lige Evrope, dok remi ili poraz mogu da donesu ili plasman u Konferencijsku ligu ili potpunu eliminaciju iz evro-takmičenja ove sezone, što bi svakako željeli da izbjegnu i nema sumnje da bi bilo označeno kao veliki neuspjeh.

Problem za Miloša Milojevića je što će kao i prošle nedjelje protiv turskog šampiona ponovo morati da se prilagođava datoj situaciji jer nema pravog zadnjeg veznog u timu. Seku Sanogo je povrijeđen do kraja polusezone i neće moći da zaigra protiv Monaka, njegova zamjena Srđan Mijailović nije čak ni registrovan za Ligu Evrope pošto je kasno stigao iz Čukaričkog, dok Nenad Krstičić nije bio u planovima u vrijeme kada se slao spisak u Nion, pa ni on neće moći da zaigra na tom mjestu... Ipak, to nije i jedini problem sa kojim se trener Crvene zvezde suočava uoči puta na Azurnu obalu.

Zvezda će biti i bez pomoći Aleksandra Dragovića koji je dobio suspendujući treći žuti karton protiv Trabzona, tako da neće moći da pomogne iskustvom u susretu sa Monakom, što bi moglo da znači određena pomjeranja unutar tima i dileme sa kojima se Milojević bori već pet dana, iako je naravno u mislima bila i Kolubara za koju je bio dovoljan i "šaren sastav".

Predstojeći meč sa timom iz Kneževine biće i ultimativni test za Milojevića koji je već pokazao da je veoma maštovit trener, a kada sve staje u 90 minuta - najbolje se vidi koliko je trener spreman da rizikuje i odstupi od svih šablona. Zbog toga kako je njegova ekipa igrala u prethodnom periodu i kako je znao i da iznenadi protivničke trenere, možda se može očekivati i iznenađenje kojim bi "poremetili" Monako... Šta bi to Milojević mogao da "skuva" za trenera Filipa Klemona?

PRAVO NIOTKUDA RADOVAN PANKOV?

Izvor: MN PRESS

Čim je Aleksandar Dragović "požutio", navijači Crvene zvezde znali su da iskusni reprezentativac Austrije neće moći da igra u Monaku i svima je kroz glavu prošla misao da će se u tim vratiti Marko Gobeljić. Samim tim bi došlo do pomjeranja talentovanog Strahinje Erakovića sa mjesta desnog beka u sredinu odbrane kraj Nemanje Milunovića, međutim postoji razlog zbog kog je "Čupo" u Evropi češće igrao na boku. Milojević je u nekoliko navrata objasnio da mu je neophodan balans u timu zbog ofanzivnih preferencija Bukarija, a pošto je pretpostavka da će se Zvezda u Monaku prvenstveno uzdati u brzinu i kontre, onda ne bi bilo čuđenje da se razmišlja o ostavljanju Erakovića na desnoj strani.

U tom slučaju bi umjesto Dragovića mogao da zaigra Radovan Pankov koji se nije naigrao ove sezone i skupio je svega 213 minuta u šest nastupa za crveno-bijele. Ulazio je da "pojača odbranu" protiv Trabzona i Ferencvaroša, dok ga za vikend uopšte nije bilo u timu protiv Kolubare i šansu su u nastavku susreta dobili mladi Stefan Leković i Vuk Bogdanović.

To ne zvuči kao obećavajući znak pred meč sezone u Kneževini, ali je interesantna alternativa o kojoj će možda Milojević razmisliti i donijeti konačnu odluku prije polaska na evropsko gostovanje.

MOŽE LI SE NA MONAKO BEZ ZADNJEG VEZNOG?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Imao je Milojević "glavolomku" pred Trabzon kako da zamijeni Sekua Sanoga i na kraju se odlučio za Slavoljuba Srnića koji je praktično imao ulogu korektora, bez prevelikog učestvovanja u igri. Sličnu ulogu mnogi očekuju i za susret sa Monakom, makar u prvoj fazi utakmice, međutim da li Zvezda sebi može da dozvoli da u trenutku kada se sve "lomi" - u timu ima igrača koji će igrati samo u jednom smeru?

Zbog toga bi potencijalno iznenađenje moglo da bude da Gelor Kanga bude defanzivniji nego inače, pošto se odmorio za vikend kada nije nastupio protiv Kolubare i tako je "napunio pluća" za Monako. Alternativa bi mogao da bude Kings Kangva sa kojim je odlično funkcionisao na početku sezone, međutim to je procijenjeno kao previše ofanzivna varijanta i tako je fudbaler iz Zambije postepeno počeo da gubi svoje mjesto u timu. Ispao je iz ritma, potom su ga presjekli crveni karton i povreda mišića, tako da za čitav susret u Lazarevcu nije ostavio naročito dobar utisak.

Postavlja se pitanje i da li bi Mirko Ivanić mogao da odgovori na poziciji "osmice", odmah uz Kangu i bez pravog zadnjeg veznog, što će se sigurno desiti u jednom trenutku meča... Ali, da li i odmah od starta?

MORA LI JEDAN "MAESTRO" NA KLUPU?

Izvor: MN PRESS

Pričalo se da će se Katai premjestiti na klupu uoči meča sa Trabzonom, a ispostavilo se da je tamo bilo mjesta za Mirka Ivanića. Odlučio je Milojević da jednoga od dvojice majstora "žrtvuje" zbog potrebne brzine po boku (Bukari i Mitrović), a gotovo ista stvar mogla bi da se desi i na susretu sa Monakom. Pokazao je Katai da je njemu i kada ne igra sjajno dovoljan trenutak inspiracije da riješi utakmicu, ali znamo da to u sebi ima i Ivanić...

Da li bi zato Milojević mogao da napravi "rokadu" u timu i da na klupi za Monako ostavi Kataija? Upravo su njih dvojica bili među najgorim akterima prve utakmice sa članom francuske Lige 1, kada ih je Pol Klemon fantastično skautirao, a vjerovatno im sprema sličnu "klopku" i za revanš. Djeluje da bi bila prevelika žrtva za Milojevića da čak dvojicu majstora ostavi na klupi u trenutku kada mu je neophodno da dođe do tri boda ili ostaje bez Evrope, pa se može očekivati da samo jedan zbog taktičke prirode ostane sa markerom na leđima.

Alternativa bi bila da, kao što smo u prethodnoj tački napisali, da Katai i Ivanić igraju "osmice" ispred Kange, ali čini se da bi tako vezni red crveno-bijelih bio previše spor i nejak za ono što predstavlja Monako.

HOĆE LI MILOJEVIĆ OPET MIJENJATI FORMACIJU?

Izvor: MN PRESS

Miloš Milojević je do sada 17 puta vodio Crvenu zvezdu i na samo tri utakmice odlučio se na formaciju sa tri igrača u zadnjoj liniji. Ispostaviće se, ni u jednoj od te tri utakmice Zvezda nije pobijedila. Prvo smo to vidjeli protiv TSC-a (1:1) na Marakani, pa nekoliko dana kasnije protiv Monaka (0:1), dok nije upalilo ni na gostovanju Trabzonsporu (1:2). A tek sada kada u timu nema iskusnog štopera Aleksandra Dragovića, takva ideja djeluje potpuno daleko...

Međutim, možda Milojević ne sprema tako drastičnu promjenu za Monako, nego samo blagu korekciju kojom bi uspio da iznenadi Pola Klemona čija ekipa takođe "skače" sa sistema na sistem? Vidjeli smo protiv Trabzona da je Zvezda pomjerila Kataija u vezni red i praktično igrala u formaciji 4-1-4-1, čime je na neki način neutralizovala Hamšika i Bakasetasa. Nekada su i takve "kozmetičke promjene" dovoljne da bi se protivnički tim našao bez garda, što se već nekoliko puta dešavalo ove sezone Monaku jer pokušavaju da uklope preveliki broj igrača i svima daju šansu.

Na neki način, Crvenoj zvezdi bi prilično išlo na ruku kada bi Klemon zadržao sistem 4-4-2 kojim su bili ušli u rezultatsku krizu, pošto bi i sami mogli tako da rasterete vezni red...

"BEKAM" KAO TAJNI ADUT

Izvor: MN PRESS

Mladi napadač Jovan Mijatović iznenada je dobio šansu ove jeseni u Crvenoj zvezdi i za vrlo kratko vrijeme pokazao je da ima "šlifa" za velike stvari. Iznenadio je sve Milojević kada ga je poslao na teren dok je gubio protiv Ferencvaroša, ali malo po malo i "Bekam", kako zovu mladog napadača Zvezde, opravdao je povjerenje. Još čeka prvi gol u dresu seniorskog tima, ali je sjajnom asistencijom za Pešića u Lazarevcu, kao i još nekim vrlo fudbalskim potezima, nagovijestio da ćemo na proljeće videti još dosta prostora za njega.

U ovom trenutku Mijatović teško da može da "izbaci" Mitrovića sa lijevog krila, još manje Aleksandra Pešića sa mjesta napadača, međutim ako govorimo o tome da se utakmica ne rješava samo sa startnih 11 nego treneri mogu da naprave još pet promjena - upravo bi jedna od njih mogao da bude i 17-godišnjak iz Beograda.

Iako je Kalifa Kulibali nespretno i srećno došao do svog prvog gola u crveno-bijelom u Lazarevcu, čini se da je Mijatović bolja alternativa za nastavak susreta ako rezultat bude nepovoljan, pošto brzinom i energijom može više da doprinese u odnosu na napadača iz Malija čija se visina (197 centimetara) nijednog trenutka nije još pokazala kao adut. A nikada ih nije pobijedio ni dok je igrao u Francuskoj...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!