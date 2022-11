Tudor na meti kritika nakon eliminacije iz Lige šampiona: "Gdje ti je bila pamet?"

Hrvatski trener Igor Tudor je na meti kritika poslije šokantnog ispadanja njegovog tima iz Evrope, a samo je trebalo da ne jurcaju u napad.

Marsej je poslije velike drame ispao iz Evrope, iako je na poluvremenu utakmice protiv Totenhema imao prolaz - i to kao prvi u svojoj grupi.

Ipak, dok se rezultat na meču Sportinga i Frankfurta mijenjao (od 1:0 do 1:2), a Spursi stigli prednost na "Velodromu" i izjednačili na 1:1, tako su se i smanjivale šanse francuskog kluba.

Držali su treće mjesto koje vodi u Ligu Evrope, ali nekima od njih to nije bilo dovoljno i krenuli su po pobjedu...

Nakon velikog promašaja Seada Kolašinca, došla je kazna - Hejbjerg je pogodio u nadoknadi vremena za pobjedu Totenhema, a Igoru Tudoru se sve smrklo dok je na konferenciji za medije objašnjavao da to nije tražio od svojih igrača.

Uzalud objašnjavanje da nije kriv i da je fudbalerima vikao da ne napadaju, na njegov račun stižu prozivke. Prvo ga je "pecnuo" Mamadu Nijang, nekadašnji napadač Marseja, koji je rekao da su ga čudili potezi hrvatskog trenera jer je sve vrijeme na klupi držao Pajea.

"Pola sata prije kraja bio sam uvjeren da će Tudor zamijeniti Genduzija. Bilo je najlogičnije da ga zamijeni Paje, ali nije to uradio. Znamo kako se završilo, Genduzi je izgubio loptu i Totenhem je pobijedio. Ne znam gde mu je bila pamet...", poručio je bivši reprezentativac Senegala.

Tiradu je nastavio i Matje Valbuena, još jedan bivši igrač Marseja, danas Olimpijakosa. U intervjuu za "So Foot" takođe je ocijenio da je Tudor napravio veliku grešku.

"Kad igrate utakmicu godine, a Dimitrija Pajea ostavite na klupi, to je loša odluka. Čak i ako nije u sjajnoj formi, on vam na kraju utakmice može pomoći nekim prekidom, nekom gestom, bilo čime. Isto vrijedi i za Žonatana Klosa koji je otišao na klupu da bi igrao Isa Kabore. Nisu to bile najmudrije Tudorove odluke. Šokiran sam da igračima nije javljeno da ne moraju da jure pobjedu jer je Ajntraht vodio. To je potpuno van pameti. To je ogroman propust. I Liga Evrope bi bila razočaranje, ali bi svakako bila manje zlo od ovog što nas sada čeka. Marsej je mogao imati sve, a sada nema ništa", zaključio je Valbuena.

Tudor je inače ovog ljeta preuzeo Marsej od Horhea Sampaolija, a nakon katastrofalnih priprema tokom kojih nikoga nisu pobijedili pričalo se i o otkazu hrvatskom stručnjaku zbog "problema sa svlačionicom". Rukovodstvo ga je zadržalo i sa njim su počeli da igraju sjajno u Ligi 1, ali su sada već u krizi rezultata i izgubili su tri od posljednjih pet utakmica dok je za njih već završena i evropska sezona.

