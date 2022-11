Težak udarac za Englesku - još jedan igrač propušta Mundijal!

Ben Čilvel se povrijedio protiv Dinamo Zagreba i neće igrati na Mundijalu.

Izvor: Profimedia

Ben Čilvel (25) ne ide na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Defanzivac Čelsija povrijedio se na utakmici Lige šampiona protiv Dinamo Zagreba i neće moći da bude dio reprezentacije Engleske na predstojećem takmičenju. Čelsi je potvrdio loše vijesti na svom zvaničnom sajtu i njega čeka duga pauza. Nije poznato tačno koliko će biti van terena, ali se neće brzo vratiti. Uz to je naglašeno da će "započeti proces rehabilitacije sa klupskim ljekarima".

Nije otkriveno tačno kakva povreda je u pitanju, samo da je u pitanju "ozbiljnija povreda". Novi težak udarac za lijevog beka koji se oporavio od kidanja prednjih ukrštenih ligamenata i taman je počeo da se nameće novom treneru Grejmu Poteru.

"Poslije teške povrede sam naporno radio kako bih bio spreman za Svjetsko prvenstvo, bio je to moj veliki san. Nažalost, to se neće ostvariti poslije rezultata skenera. Uradiću sve što je do mene da se što prije vratim na teren, hvala svima na podršci", poručio je Čilvel na društvenim mrežama.

Ovo je još jedan težak udarac za Gereta Sautgejta pred početak šampionata (od 20. novembra do 18. decembra) kada su u pitanju defanzivci.

Zbog povrede je otpao i Ris Džejms (Čelsi), Kajl Voker (Mančester siti) je pod upitnikom, selektor ne računa previše ozbiljno na Trenta Aleksandera-Arnolda (Liverpul), a ako se gleda pozicija lijevog beka izgleda da će prvi izbor biti Luk Šo (Mančester junajted), a poziv će dobiti vjerovatno ili Rajan Sesenjon (Totenhem) ili Džejms Džastin (Lester).

