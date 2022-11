"Slobodni pad" fudbalskih velikana: Barselonin i Junajtedov put od Rima do "derbija" u Ligi Evrope

Od vrtoglavih visina i osvajanja trostrukih kruna, do ovog "spuštanja" u Ligu Evrope, Barselonin pad je bio brz, samonametnut i ponižavajući, ali i dalje ni blizu onog kakav je doživio Mančester junajted.

Ovog ponedjeljka izvučeni su parovi osmine finala Lige Evrope, a voljom žrijeba gledaćemo derbi Mančester junajteda i Barselone. Nekada su ova dva tima bili redovni učesnici same završnice Lige šampiona, a trenutno su obje ekipe miljama daleko od borbe za "ušati pehar".

Međutim, nekada nije bilo tako.

Finale najelitinijeg evropskog fudbalskog takimčenja 2009. godine odigrano je na stadionu Olimpiku u Rimu, a u utakmici sezone sastali su upravo Junajted i Barselona. Engleska ekipa je u Rim stigla kao aktuelni šampion Evrope s obzirom da su godinu ranije, nakon boljeg izvođenja penala, savladali Čelsi u finalu, odigranom u Moskvi.

S druge strane, Katalonci su ušli meč željni osvete s obzirom da im na putu do Moskve ispriječio upravo Junajted koji ih eliminisao u polufinalu.

U finalu koje je opravdalo očekivanja engleski tim, predvođen Ronaldom, je ušao “jako” u meč, ali već u desetom minutu Eto je pogodio za vođstvo Barse. Junajted je propustio svoje šanse u nastavku, a sve je bilo gotovo u 70. minutu kada je usamljeni Mesi glavom savladao Van der Sara i svojoj ekipi donio treći pehar u istoriji ovog takmičenja.

Reprizu ovog finala vidjeli smo dvije godine kasnije na Vembliju, a ponovo je uspješniji bio katalonski klub. Za Barselonu su redom pogađali Pedro, Mesi i Vilja dok je poraz Junajteda ublažio Runi. Bio je ovo ujedno i posljednji put da je ekipa iz Mančestera stigla do finala Lige šampiona, a tačka prekretnica kluba sa Old Traforda desila se 2013. godine kada su posljednji put stigli do šampionske titule u Engleskoj.

Odlaskom ser Aleksa Fergusona iste godine u penziju započeo je strmoglavi pad nekada najdominatnijeg kluba u engleskom fudbalu. Ferguson je za nasljednika izabrao Dejvida Mojesa koji je zahvaljući dobrim rezultatima sa Evertonom dobio priliku da se dokaže i na "velikoj sceni". Uprava kluba je Škotu obećala dovođenje zvučnih pojačanja poput Fabregasa, Krosa i Bejla. Umjesto toga dobio je Felainija koji je bio svojevrsni predznak propasti.

Juanjted je zabilježio najlošiji početak sezone u 24 godine, a Mojes je otpušten nakon samo devet mjeseci. Umjesto njega stigao je Luis van Gal koji će ostati upamćen po održavanju čudnih pres konferecija više nego po dobrim rezultatima. Kratki izlet u Ligu šampiona i osvajanje FA kupa nisu bili dovoljni da Holanđanin ostane na klupi, a njegova zamjena stigla je u liku Žozea Murinja.

Sa Murinjom su stigli Ibrahimović i Pogba, a klub je u sezoni 2016/17 osvojio Liga kup kao i Ligu Evrope, ali su u prvenstvu završili tek na šestom mjestu. Portugalac je sa Junajtedom 2018. godine završio na drugoj poziciji, a isto je pošlo za rukom i Solskjeru 2021. godine. Međutim, oba puta Junajted je bio daleko od titule prvaka Engleske.

Ovu sezonu su obliježili ponovo loši rezultati Junajteda, sukob Ronalda, koji se u međuvremenu vratio "kući", sa trenerom Ten Hagom kao i protesti navijača protiv porodice Glejzerkoja je vlasnik kluba te se čini kako ekipa Junajteda nije ni blizu izlaska iz krize.

Junajted ove sezone Nakon 13 odigranih kola ekipa Junajteda zauzima petu poziciju sa 23 boda. Ovog vikenda doživjeli su poraz od trinaestoplasirane Aston vile (3:1).

Iako Barselona još drži priključak za Real Madridom u španskom prvenstvu, na evropskom planu stvari su daleko od idealnih.

Posrnuli katalonski div je posljednje finale Lige šampiona odigrao u sezoni 2014/15 kada su savladali Juventus sa ubjedljivih 3:1. U godinama prije toga Barselona je iz sezone u sezonu bila briljantna. Redom su "mljeli" sve protivnike i činilo se kako ih niko ne može zaustaviti.

Ipak, krajem sezone 2018/2019 bilo jasno da nešto debelo ne štima.

Katalonci su prvi meč protiv Liverpula dobili sa 3:0 na svom terenu, pa je engleskom timu preostala samo nada da će moći do čuda u koje je malo ko vjerovao. No, na Enfildu je viđen spektakl – Barselona je potučena do nogu.

Međutim, "najgore" za Katalonce je tek slijedilo. Pandemija korona virusa primorala je čelnike UEFA da cijeli završni turnir Lige šampiona za sezonu 2019/20 oraganizuje u Portu. Od utakmice četvrtfinala Bajerna i Barselone očekivan je fudbalski spektakl, a umjesto toga viđeno je iživljavanje Bavaraca koji su mrežu Barse napunili do vrha i sa ukupnih 8:2 plasirali se dalje.

Konačan udarac ovom timu zadao je Mesi svojim prelaskom u PSŽ što je rezultat haotičnog stanja u klubu koji je vladao u ranijim godinama. Ispostaviće se da je "puštanje" Mesija samo jedan od u nizu katastrofalnih poteza Uprave kluba.

Posljedice dovođenja skupih pojačanja koja nisu opravdale svoju vrijednost stigle su na naplatu u vidu finansijskih problema s kojima klub jedva da izlazi na kraj.

Ove i prethodne sezone Katalonci su takmičenje u Ligi šampiona završili već u grupnoj fazi, a godinu prije toga elimisao ih je PSŽ već u osmini finala sa ukupnih 5:2. Da stvari budu gore padu se ne nazire kraj.

Od vrtoglavih visina i osvajanja trostrukih kruna, do ovog "spuštanja" u Ligu Evrope, Barselonin pad je bio brz, samonametnut i ponižavajući, ali i dalje ni blizu onog kakav je doživio Mančester junajted.

Najmlađim navijačima engleskog kluba, priče o epskim duelima sa Barselonom, Moskvi, trofejima i ser Aleksu Fergusonu trenutno više izgledaju kao Netfliksova naučno-fantastična serija nego kao bliska istorija njihovog kluba. Nekada moćni klub danas je potpuna sjena svojih slavnih dana.