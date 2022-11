Ljubimac Grobara opet u Humskoj - tu je igrao Ligu šampiona: "Partizan i ja? To nije nikakva tajna"

Nekadašnji as Partizana vraća se kući kao trener rivala crno-bijelih

Izvor: MN PRESS

FK Partizan u nedjelju će odigrati posljednji meč pred tromjesečnu pauzu, a gost će biti hit Superlige – Novi Pazar i njegov trener Damir Čakar (49). Nekadašnji as crno-bijelih nosio je dres kluba iz Humske šest godina u dva mandata (1995-97, 2001-05) i bio je dio genracije koja se 2003. kvalifikovala u grupnu fazu Ligu šampiona.

Nekadašnji vezista snažnog udarca i povremeni reprezentativac SR Jugoslavije (tri nastupa) završio je karijeru u Mogrenu 2008, a Novi Pazar je preuzeo od Vladimira Gaćinovića, koji je napravio istorijski uspješan start tekuće sezone. Pod Čakarovim vođstvom Pazarci su pobijedili Jagodinu i odigrali neriješeno protiv Voždovca.

’’Partizanova i moja povezanost nije nikakva tajna. Ne treba ništa specijalno da pričam, toliko toga se zna i napisano je, ali moram da budem pravi profesionalac. To i jesam. Niko nam ne može uzeti nadu za dobru utakmicu, pa i za neki dobar rezultat, zašto da ne. Znam kakva je tamo atmosfera, poslije tog poraza od Spartaka. Znam kako u Partizanu to doživljavaju i kako je sad mobilno stanje, ali to nas ne treba da interesuje. Idemo da igramo utakmicu i pružimo šta je do nas i pružimo sto odsto mogućnosti. Moramo da brinemo samo o svojoj igri. Nadam se da momci imaju još snage, vatre i energije. Vjerujem da je ostalo benzina u rezervoarima za još jednu dobru utakmicu na kraju fudbalske jeseni", rekao je Čakar pred gostovanje crno-bijelima.

Duel Partizana i Novog Pazara biće odigran u nedjelju, od 15.30.