Partizan nije odustao od titule! Petrić se ne predaje uprkos "-10": Razlika je mogla da bude manja!

Gordan Petrić pričao je na konferenciji za medije o narednom meču i igri Partizana.

Izvor: MN PRESS

Partizan nije odustao od titule, to je poruka Gordana Petrića pred meč sa Novim Pazarom (nedjelja 15.30). Crno-bijeli u Humskoj igraju posljednji meč pred reprezentativnu pauzu i nemaju pravo na kiks. Trenutni zaostatak u odnosu na Crvenu zvezdu je 10 bodova i svaki rezultat osim pobjede samo bi dodatno zakomplikovao situaciju u redovima domaćeg tima.

Potvrdio je to i šef stručnog štaba tima iz Humske. "Nismo se odrekli titule, ali je 10 razlike velika bodovna prednost. Isto bih rekao i da Partizan ima ovu prednost, ima tu dosta da se igra. Da se završi meč sa Pazarom, pa će pripreme dosta toga reći. Ja kao trener moram da dam neke smijernice kako bi volio da ide prvi tim i fudbalski klub, da li možemo? Vidjećemo, to je proces koji traje. Da li ćemo uspjeti malo da zarotiramo igrače i da uvedemo mlađe? Vidjećemo. Imaju talenat, možda nisu u nekom kvalitetu kao što je bio slučaj prije, ali proces traje. Pripreme i prijateljske utakmice biće šansa za njih da se dokažu. Vidjećemo hoće li biti dovoljno tih nekoliko utakmica. Da neko ne shvati pogrešno, nismo se odrekli titule, samo je razlika velika. Svaki meč za nas je kao Kup. Kada sam došao bilo je '-7', moglo je da bude i '-3'. Izgubio sam dva boda protiv Zvezde, dva protiv Javora i tri protiv Spartaka moglo je da bude više bodova sa moje strane i strane igrača, imaju još dva derbija, dosta bodova u igri i dosta zanimljivih utakmica, pa ćemo vidjeti", rekao je Petrić.

Ima samo riječi hvale na račun protivničkog tima koji nekadašnji igrač Partizana Damir Čakar. "Igramo protiv ekipe koja dolazi rasterećena. Skupili su toliko bodova da im to dozvoljava da budu rasterećeni, imaju trenera koji voli da igra ofanzivni fudbal, nadam se da će biti drugačije nego protiv Spartaka i da će moji igrači biti svježiji i da ćemo uspjeti da nađemo prostor između linija i da ćemo doći do tri boda pred odmor. Siguran sam da će biti otvorena igra."

Cilj je jasan, pobjeda i tri poena. "Nama je motiv da odigramo dobar meč, da uzmemo tri boda, došao sam na klupu poslije Pazara. Momci su trenirali, oporavljali se od meča sa Spartakom, nadam se da će svi biti spremni. Protiv Spartaka bilo je dosta 'mrtvo', bili smo spori, pretrčali su istu kilometražu kao protiv Kelna i Nice, ali nije umor samo trčanje, vidjelo se po skoku, pasu, svemu, nadam se da će biti svježi."

Priznao je da je igračima teško pao poraz od Spartaka. "Razgovarao sam sa njima, vidno su bili neraspoloženi. Moraju da shvate da moraju da zaborave sve u roku od sat vremena i da se dokazuju. Ljudi više pamte ono loše nego kada je lijepo. Teško im je poslije poraza, ali jedva čekaju novi meč. Skautiramo sve ekipe, kao što oni skautiraju nas. Čakar kao trener, pokušava da igra fudbal, vidjećemo da li će to uraditi. Imali smo i protiv Spartaka šanse iz prekida, kada nismo uspijevali da 'otvorimo' meč. Rekao sam to i ranije, dok Peđa Mijatović ne riješi, onda smo tek svi bili majstori kada on da gol. Bitno je da budemo hitriji, brži u razmišljanju. Protiv Javora smo imali te neke situacije koje protiv Subotičana nismo imali."

Na kraju je objasnio i šta je za njega bitna stvar u ekipi. "Nadam se da ćemo pobijediti, ovi momci igraju za Partizan naravno, ali igraju za sebe i svoje porodice. Ide serija slava, tu su stranci koji će doći kasnije u decembru, jer slave katolički Božić, meni je važno da oni budu sa svojim porodicama. Mi imamo možda dva ili tri igrača u timu koji mogu tako brzo da zaborave poraze, ali tako mora da bude", zaključio je Petrić.