Murinjo otjerao igrača iz Rima! Nazvao ga "izdajnikom" i hoće da ga pokloni - niko ga ovako nije iznervirao...

Žoze Murinjo se nikada tokom trenerske karijere nije ovako naljutio na nekog svog igrača.

Žoze Murinjo je pobjesnio na jednog svog fudbalera poslije meča sa Sasuolom (1:1), prozvao ga "krticom" i "izdajnikom", a iako ga nije imenovao tokom tirade - nije dugo bilo potrebno medijima da bi otkrili da se radi o Riku Karsdorpu. Holandski bek je žestoko iznervirao Murinja da ga je legendarni trener otpisao i naredio klubu da ga proda tokom zime, a uoči posljednjeg kola ove polusezone poslao ga je kući.

Rik Karsdorp je napustio Rim, pokupio je svoje stvari i neće se vraćati na "Olimpiko", pošto Murinjo nema namjeru da mu oprosti posljednje grijehe, čak iako ima deficit na bočnoj poziciji...

Vjerovali ili ne, ali Karsdorp je jedan od fudbalera Rome sa najdužim stažom u klubu pošto je stigao još 2017. godine iz Fejnorda. Holandski fudbaler, koji je poznat i po svojim ekscentričnim tetovažama, dugo je mučio muku sa povredama, često je dugo odsustvovao sa terena, ali je sa Romom podigao pehar Konferencijske lige prethodnog ljeta. Odigrao je ukupno 122 utakmice za "vučicu", ali izgleda da je to kraj.

Iako je produžio ugovor do 2025. godine, čini se da će ga Murinjo "pokloniti" bilo kome jer ga je izdao i toliko iznervirao kao niko u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

"Žao mi je što je odnos tima prema igri pokvario jedan fudbaler neprofesionalnim ponašanjem. Niste me vidjeli da ovako nešto kažem o Rožeru Ibanjezu poslije Lacija, greške su sastavni dio igre i njegov pristup nikada nije bio problem. Mene razočarava neprofesionalan stav koji nije fer prema saigračima. Večeras sam na terenu imao 16 igrača i dopao mi se stav koji je imalo njih 15. Ovom posljednjem sam rekao da on uvijek ima takav stav, nije to od danas. Sad treba da zatvorimo polusezonu sa osvojena tri boda, a on u januaru mora da nađe drugi klub", rekao je Murinjo poslije remija sa Sasuolom, a da ga nervoza još drži najbolje govori današnji crveni karton protiv Torina, u meču na kojem je njegov tim do boda stigao golom Nemanje Matića u 94. minutu.