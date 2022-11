Ovakav gol nikada niste vidjeli! Krio se iza stative, pa iznenadio sve na stadionu - golman zbunjeno gledao! (VIDEO)

Nevjerovatan pogodak postignut je u engleskoj nižoj ligi.

Izvor: Stevenage Football Club

Gol kakav se rijetko viđa postignut je na terenima u Engleskoj. Nevjerovatan pogodak u nižem rangu engleskog fudbala djelo je fudbalera Stivenejdža Denija Rouza i to na kakav način. Krio se iza gol linije, bio je praktično u golu, uz stativu i čekao je strpljivo. Čim je golman spustio loptu, zaletio se, ukrao je i potom zatresao mrežu.

Svi na stadionu bili su iznenađeni, pa su onda počeli da slave zajedno sa njim. Čuvar mreže Hartlepula Ben Kilip u prvom momentu bio je zbunjen, onda je pokušao da interveniše, ali ga je napadač obišao i onda smjestio loptu u mrežu. Bilo je to dovoljno da navijači zajedno sa njim krenu da slave sjajan pogodak. Sve to dogodilo se u 79. minutu meča. Ujedno je to bio i gol za pobjedu i tri boda.

Ovom pobjedom Stivenejdž se učvrstio na drugoj poziciji sa 39 bodova, tri manje od prvoplasiranog Lejton Orijenta. Hartlepul je pretposljednji na tabeli i ima 12 poena. Ako ništa drugo, na ovaj način će oba tima dospjeti u centar pažnje zbog pogotka koji se zaista rijetko viđa na terenima. Pogledajte i sami kako je to izgledalo: