Zvezda dovodi novog napadača, a to nije kraj! Terzić pričao o Kulibaliju i Pavkovu, pa otkrio: "Možda dođu 4 pojačanja"

Crvena zvezda će biti aktivna i u zimskom prelaznom roku, a glavna meta je napadač.

Izvor: MN Press/Instagram/kalifacoulibaly7/Screenshot

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je u obraćanju medijima na kraju jesenjeg dijela sezone poručio da je na sastanku sportskog sektora donesena važna odluka - potreban je napadač. Zvezda je ljetos ostala bez Ohija i Pavkova, stigao je Aleksandar Pešić i "položio" je ove jeseni sa vrlo dobrom ocjenom, ali bilo je trenutaka i kada ga nije išlo, mučila ga je povreda i bilo je neophodno da ga neko zamijeni...

U tome nije uspio Kalifa Kulibali koji je došao u finišu prelaznog roka kao slobodan igrač iz Nanta, međutim već sada se priča o rastanku sa njim i novoj akviziciji sa kojom će se napasti Liga šampiona.

"On je došao potpuno nepsreman. Mi smo igrali dva puta nedjeljno, a on nije bio spreman. Imao je ozbiljnu karijeru iza sebe, pet godina je igrao u Francuskoj, ali se ovdje nije snašao. U ovom trenutku ne razmišljamo o dolasku Pavkova i to nije u planu. Sigurno ćemo dovesti napadača u januarskom prelaznom roku", rekao je Terzić u obraćanju medijima i potvrdio da se neće samo na novom "špicu" završiti zimski prelazni rok.

"Razmišljamo i o desnom beku, iako je tu sada i Lazar Nikolić iz Javora. Treba da vidimo kako se razvijaju Azarov i Prucev, ali oni moraju da prođu pripreme. Ne bi trebalo da bude mnogo pojačanja, ali nemojte da se iznenadite ako bude tri ili četiri. Sa Motikom tek treba da obavimo razgovor, on je došao kao jedan od najtalentovanijih igrača Bajerna. Plaćen je 1.500.000 evra, htjeli smo mentalitet Nijemca sa srpskim pasošem. On negdje mora da se zapita, ali on je dijete. On je 2003. godište, ima pravo da igra za omladince! Slažem se da je morao da bude dominantniji", zaključio je Terzić tokom svog burnog obraćanja u kome se dotakao i Partizana, suđenja i trenera Miloša Milojevića.