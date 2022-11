Nekad se pomagalo Partizanu, a sad Zvezdi! Gordan Petrić bez dlake na jeziku: Pa, nisam slijep da ne vidim!

Gordan Petrić je komentarisao suđenje u Superligi tokom ove jeseni i ponovio izjavu o Crvenoj zvezdi i Partizanu kao najvećim problemima srpskog fudbala.

Trener Partizana Gordan Petrić uzburkao je mnoge strasti kada je ove jeseni izgovorio da su "najveći problem srpskog fudbala Partizan i Crvena zvezda". Uprkos brojnim negodovanjima, posebno sa stadiona "Rajko Mitić", Petrić je ostao tog stava i ponovio ga u brifingu sa novinarima tokom kog je analizirao urađeno ove jeseni.

"Ponoviću da su najveći problem srpskog fudbala Partizan i Zvezda. Očigledno je da u ovom trenutku Zvezda ima neku pomoć. Rekao sam to jer treba da učinimo sve da se ne posvađamo oko fudbala. Kao bivši igrač sam osjetio da se navlačilo za Zvezdu. Kada sudija podigne tablu onako i produži meč koliko je učinio, onda se vidi da se pomaže Zvezdi u Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru. Sada ste u Surdulici vidjeli, da se to dešavalo na nekom drugom nivou, Partizan bi smanjio bodovnu prednost. To je svima jasno. Nekada se pomagalo Partizanu, sada se pomaže Crvenoj zvezdi", rekao je danas Gordan Petrić bez dlake na jeziku, a prenosi portal "Mozzart Sport".

Partizan je prvi dio sezone u Superligi završio u zaostatku od deset bodova u odnosu na Crvenu zvezdu, a svjedoci smo toga da je posljednjih nedjelja bilo i mnogo povika na suđenje - i iz jednog i iz drugog tabora.

"Nisam slijep da to ne vidim. Ima i do nas, mogli smo bolje da igramo protiv Javora i Spartaka i da to dobijemo, ali postoji ta druga strana koja je nesporna, a tiče se o sudijskoj naklonosti Crvenoj zvezdi", poručio je Petrić koji je do sada pretežno izbjegavao da govori o suđenju u srpskom fudbalu.

Podsetimo, zbog saopštenja "vječitih" se oglasio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić koji je u razgovoru sa novinarima udario na Partizan: "Mnogo puta smo ćutali jer smo bolji, kvalitetniji, moćniji... 'Ajde da ne budemo plačipi*ke kao oni, ali kad su se oglasili tri puta u jednom danu".

