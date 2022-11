Srbija je isto kao i Hrvatska! Robert Prosinečki za MONDO uoči Mundijala u Kataru: Ako prođu grupe, onda je sve moguće!

Robert Prosinečki uvjeren je da će reprezentacije Srbije i Hrvatske uspjeti da izbore nokaut fazu na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kataru, a onda je sve moguće za "orlove" i "vatrene".

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Veliki Žuti" je jedan od rijetkih fudbalskih stručnjaka koji gdje god da je igrao ili bio trener ostavio je iza sebe more navijača i vječitih poštovalaca.

Sa Crvenom zvezdom je postao šampion Evrope i svijeta, sjedio je na klupi crveno-bijelih i u Beogradu ga bez dileme doživljavaju kao svog, baš kao i u Zagrebu, gdje je ponikao u Dinamu, igrao za Kroaciju, ali posebno zbog partija u dresu reprezentacije Hrvatske na Mundijalu u Francuskoj.

Takođe, podjednako je omiljen i u Sarajevu, gdje ga mnogi vole kao najrođenijeg s obzirom da je bio selektor Bosne i Hercegovine, ali i u Ljubljani gdje se istina nije baš lijepo rastao sa čelnicima Olimpije, za razliku od navijača ljubljanskih "zmajčeka", koji mu i sada pružaju bezrezervnu podršku.

U svjetskim razmjerama, dovoljno je reći da je Prosinečki u igračkoj karijeri branio boje španskih velikana Real Madrida, Barselone i Sevilje, belgijskog Standarda iz Liježa i engleskog Portsmuta, gdje ga i dan-danas pamte kao jednog od najboljih igrača u istoriji.

Dakle, u pitanju je osoba sa izuzetnom kompetencijom da govori o predstojećem Mundijalu u Kataru i šansama reprezentacija Srbije i Hrvatske u Kataru. "Orlovi" su podsjetimo ispali u grupi prije četiri godine u Rusiji, dok će "vatreni" na Bliskom istoku braniti vicešampionsku titulu.

"Vrlo teško se to može ponoviti, ali Hrvatska ima jednu dobru reprezentaciju, mogu reći solidnu ekipu sa dobrim, mlađim igračima. Ipak sve zavisi kakav će biti Luka (Modrić), koji je vođa ovog tima. Hrvatska će proći grupu, a poslije u nokaut sistemu je sve moguće. U pitanju ekipa koja zna i dobro igra, pa se rezultatski gledano, nikad ne zna s Hrvatskom! Imaju kvalitet, u pitanju je spoj mladih i iskusnijih igrača, tako da najprije neka prođe grupnu fazu, a onda može svašta da bude. Da ponovi Rusiju - teško, ali može biti vrlo interesantno prvenstvo za Hrvatsku", rekao je Prosinečki na početku intervjua za MONDO.

Izvor: MN PRESS

Sličnog mišljenja je kad je u pitanju selekcija Srbije, koju je odlično posložio Dragan Stojković i ulio samopouzdanje.

"Srbija je dugo imala problema, nije uspijevala da se kvalifikuje na velika takmičenja, a i kad bi to uspjela nije prolazila prvi krug. Mislim da je Piksi napravio dobru atmosferu, ulio je ekipi samopouzdanje da su dobra reprezentacija. I dosad su pojedinačno bili dobri, a sada i kolektivno. Piksi je to donio, biće im teško, ali vjerujem da će biti drugi u grupi iza Brazila, koji je po meni prvi favorit za titulu šampiona. Generalno, mislim da mogu biti jako dobri. Pojedinačno su jako dobri, selektor im je dao drskost kakav je i on bio kao igrač i tako da sad izgledaju jako, jako dobro. Manje-više isto kao i Hrvatska nakon eventualnog prolaska grupe. Srbija je pobijedila u Portugalu, pa nedavno bez problema Norvešku sa jednim Erlingom Halandom u Ligi nacija. To je jedna sasvim druga reprezentacija nego prije kada su imali dobre pojedince, ali nikad dobar kolektiv. Piski je to sve posložio i izgledaju jako dobro. Sve je moguće".

Prosinečki ne dijeli mišljenje da će novi termin (jesen/zima) niti kulturološke specifičnosti Katara donijeti veće probleme u organizaciji Mundijala.

"Samo će biti problem za navijače, koji se moraju prilagoditi zemlji domaćinu. Tu ja ne vidim specijalno neke probleme, istina je da je nešto novo, malo je čudno da je u ovom terminu, u Evropi ide zima, a igra se Svjetsko prvenstvo. Svi će biti u top formi jer je u jeku sezone, pa ne vidim nikakav problem. Možda malo satnice, utakmice u 11 sati, ali vjerujem da će biti dobar fudbal. Možda će biti malo vruće, ali i ja sam igrao na svjetskim prvenstvima po vrućini, nije to ništa posebno".

Interesantno, Robi je jedini u istoriji Mundijala davao golove za dvije različite reprezentacije - Jugoslaviju na turniru 1990. godine u Italiji, odnosno Hrvatsku na šampionatu u Francuskoj osam godina kasnije.

"Imao sam sreću da sam igrao na dosta svjetskih prvenstava što je vjerujem najvažnije za svakog fudbalera. A još kad se ostvari rezultat, kao mi u Francuskoj 1998. godine kada smo bili treći...Evo nadmašila nas je ova generacija iz Rusije koja je bila druga. Hrvatski fudbal radi velike rezultate i u suštini, hrvatska reprezentacija, kad je najvažnije, onda pobjeđuje. Fudbal je specifičan i mi u Hrvatskoj puno očekujemo od ovog tima da napravi novi uspjeh".

Na Mundijalu u Italiji je ponio epitet najboljeg mladog fudbalera turnira, a sada to očekuje da postane Španac Pedri.

"Dolaze neki novi klinci...Godinama se pričalo da kad ode moja generacija neće biti dobrog tima u Hrvatskoj, pa su došli neki novi i opet dolaze. Na primjer Španci imaju mladu ekipu ali oni već nekoliko godina igraju ozbiljan fudbal u velikim klubovima. Zanimljivi su, Pedri je jedan od igrača koji će 'nadoći' do najboljeg na svijetu. Ja njega obožavam, on je klinac koji dolazi i koji će biti jedan od najvažnijih ili najvažniji na svijetu".

DOK JE DŽEKE, "ZMAJEVI" IMAJU ŠANSU...

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Osvrnuo se popularni Robi i na nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju je vodio u periodu od 2018. do 2019. godine.

"Svaka utakmica bh. reprezentacije je važna, osvojena je B grupa Lige nacija. Isto kao i ja kad sam bio selektor. Mislim da nije lako, pratim svaku utakmicu, dobro su izgledali što je bilo vrlo bitno za razliku od nekih ranijih mečeva. Bitna karika za BiH je Edin Džeko, dok on bude igrao, to je sve drugačije. On je vođa ne samo po kvalitetu, da ne govorimo koliko znači. Dok je Džeke, BiH ima šansu za odlazak na veliko takmičenje. A poslije njega, moraće da dođe neko novi", zaključio je Prosinečki.