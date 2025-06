Sergej Barbarez ljut na crnogorskog sudiju: Onakav penal svirati...

Selektor Bosne i Hercegovine razočaran je zbog jedanaesterca koji je dosudio Nikola Dabanović iz Crne Gore u 89. minutu.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez komentarisao je današnju utakmicu protiv Slovenije na press-konferenciji.

"Sada sam rekao u kabini da su od mene dobili veliki aplauz jer su igrali maksimalno koliko su mogli. Kraj je sezone, umor je, temperature. Razlika je bila što su dali taj gol na vrijeme, a mi ne. Moram pohvaliti sudiju koji je bio grozan. Na prijateljskoj utakmici svirati onakav penal, ne znam. Možda je navikao svirati onako u domaćoj ligi.Od mene nije zaslužio respekt. S druge strane, vrlo korektna utakmica. Korektan protivnik i ponašanje na terenu. Ostaje gorak ukus jer smo izgubili", istakao je Barbarez na početku svog obraćanja, a prenio "Sport 1".

Zadovoljan je partijom svoje ekipe uprkos porazu.

"Ne možete vi kroz svaku akciju doći do akcije, centaršuta, dijagonale. Kada imate četiri-pet 100% šansi, to je više nego zadovoljavajuće. Slovenija je vrlo ozbiljan protivnik, znaju šta rade, selektor je tu dugo. To je put kojim i mi trebamo ići, da se ništa ne može desiti preko noći ili u par mjeseci".

Ipak, ima nešto i što je zamjerio "zmajevima".

"Igračima mogu zamjeriti što nismo zabili jedan, dva ili tri gola. Ima grešaka, probali su Slovenci dosta, mi smo probali i više nego dosta. To je bila namjera. Svaki momak je dao maksimum, što ja želim. To je taj imidž i kult reprezentacije koji moramo vratiti".

Atmosfera je bila kao da se igralo u BiH...

"Stvarno je bilo fenomenalno. I domaća publika je bila brutalno korektna. Vidim da se naši ljudi koji žive u Sloveniji osjećaju lijepo. Stvarno je lijepo to vidjeti. Bio je pun stadion, znači da i ove dvije ekipe zaslužuju respekt. Moram reći, ogromna stvar je da je prosjek naše reprezentacije bio ispod 24 godine. To sve govori, da put kojim idemo nije lagan", poručio je Barbarez.

Vidi opis Sergej Barbarez ljut na crnogorskog sudiju: Onakav penal svirati... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO)