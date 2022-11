Sprema se smjena selektora, a igrači se pobunili: Javili se iz Katara - Sjetite se gdje smo bili prije njega!

Engleska javnost zaista zna da bude nemilosrdna.

Reprezentacija Engleske je na posljednja dva velika takmičenja, Svjetskom prvenstvu u 2018, godine i prethodnom Evropskom prvenstvu došla do polufinala. Ipak i dalje je selektor ove selekcije Geret Sautgejt pod velikim kritikama i navodno mu se sprema smjena nakon Katara ako ne ostvari impresivan rezultat.

O tome su sada počeli da pričaju i igrači, a prvi koji je stao u odbranu selekotra je Erik Dajer, univerzalac Totenhema koji je itekako imao zašto da bude nezadovoljan radom nekadašnjeg igrača Kristal Palasa.

"Suludo je o tome pričati nakon što se pogleda što smo uradili na posljednja dva velika turnira. Ljudi prebrzo mijenjaju mišljenja i burno reaguju. Morate da se sjetite gdje je Engleska bila prije toga", rekao je Dajer.

Njega selektor jeste vodio u Rusiju na prošli Mundijal, ali mnogi su smatrali da je zaslužio poziv i za Euro. Ipak, to ne smeta Dajeru kome nisu jasne kritike na Sautgejtov račun.

"Sautgejt je s Engleskom napravio ogromne stvari, a njegovi uspjesi se uzimaju zdravo za gotovo. Oba puta smo bili u situacijama u kojima sitnice odlučuju i dogodilo se da nisu otišle na našu stranu. Kritike su sulude, a sve zbog nekoliko lošijih rezultata u Ligi nacija", dodao je on.

Iako priznaje da je želeo da ide na Evropsko prvenstvo, prije svega mu je bitan tim i zato ne zamjera svom selektoru. Uostalom, rezultat je došao i bez njega!

"Ljudi me pitaju da li mi je bilo krivo što nisam bio na Euru, a ja im kažem da je to svakako bila dobra odluka s obzirom na to da smo stigli do finala. Morate to da imate u vidu. Sjetite se 2016. i sagledajte stvari sada", zaključio je Dajer.