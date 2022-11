Očevi reprezentativaca Srbije i napadača Švajcarske su se vjerovatno redovno sretali na ulici malog grada u BiH, a sada će njih trojica stajati na suprotnim stranama u dalekom Kataru.

Izvor: EPA/MN Press

Svjetsko prvenstvo u Kataru se polako zahuktava, a spektakularno otvaranje Mundijala, domaćim navijačima je pokvario poraz njihove reprezentacije od Ekvadora (2:0).

I dok su oči cijelog svijeta bile uprte u premijernu utakmicu Mundijala, navijači Srbije su osluškivali vijesti iz Katara o stanju napadača "orlova" Aleksandra Mitrovića, koji se nakon povrede priključio treninzima Srbije te se svi nadaju kako će napadača Fulama biti spreman za utakmicu sa Brazilom.

Vidi opis Braća Milinković-Savić na jednoj, a Seferović na drugoj strani: Tri fudbalera u Kataru povezuje mali grad u BiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Orlovi" protiv "karioka" igraju u četvrtak (24.11) dok ih četiri dana kasnije očekuje meč sa Kamerunom. Odluka o putniku u osminu finala Svjetskog prvenstva će najverovatnije "pasti" u posljednjoj utakmici grupne faze, kada će Srbija snage odmjeriti sa Švajcarskom.

U reprizi utakmice odigrane u Kalinjingradu, u okviru Mundijala u Rusiji, na terenu će se naći tri fudbalera usko vezana za jedan mali grad koji se ne nalazi ni u Srbiji ni u Švajcarskoj već u BiH.

Sanski Most je gradić smješten na sjeverozapadu BiH. Sana, kako žitelji ovog grada zovu Sanski Most, leži na devet rijeka od kojih je najveća rijeka Sana kojom se Sanjani ponosno diče. Pored mnogobrojnih prirodnih ljepota, Sanski Most se može pohvaliti i velikim brojem fudbalera koji vuku porijeklo iz ovog grada.

Poveznica između braće Milinković-Savić i Harisa Seferovića

Za prosječnog poznavaoca braća Milinković-Savić nemaju ništa zajedničko sa napadačem švajcarske reprezentacije Harisom Seferovićem, osim profesije kojom sva trojica bave. Ipak, njih trojicu povezuje i porijeklo.

Hamza Seferović rođen je u Sanskom Mostu odakle je "trbuhom za kruhom", krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, preselio u zemlju sira, satova i čokolade. U Švajcarskoj je Hamza dobio sina Harisa koji je u toj državi odrastao, dobio državljanstvo i stekao pravo da igra za Švajcarce. Iako je postojala želja iz FSBIH da Haris obuče dres reprezentacije BiH on se ipak odlučio za reprezentaciju Švajcarske čiji dres nosi od 2007. godine kada je debitovao za kadetsku selekciju.

Napadač Galatasaraja je u karijeri odigrao 89 utakmica za Švajcarsku i postigao 25 golova.

"To nije turnir na kojem svako može učestvovati. Sretan sam što ću predstavljati svoju zemlju. Učiniću sve što mogu i moj tim će to učiniti. Imena reprezentacija u grupi sve govore. Biće teško, ali trebamo uživati. Naš cilj je naravno da prvo prođemo grupu, da budemo prvi ili drugi u grupi, a onda da vidimo koliko daleko možemo ići", rekao je Seferović za službenu stranicu Galatasaraja prije nekoliko dana i jasno iznio svoja očekivanja.

Na putu do ispunjenja njegovih ciljeva, stajaće mu reprezentacija Srbije i braća Milinković-Savić.

Bivši fudbaler Bečeja i internacionalac u Španiji, Austriji i Njemačkoj Nikola Milinković ili Nikica, kako ga zovu Sanjani, karijeru je započeo u Radničkom iz Zdene, predgrađu Sanskog Mosta gdje je i rođen. Životni put ga je odveo u Vojvodinu, gdje je upoznao svoju suprugu s kojom je dobio i dva sina, Sergeja i Vanju. I danas se mnogi stariji Sanjani sjećaju Nikice Milinkovića kao odličnog fudbalera i velikog profesionalca, bez poroka, posvećenog samo lopti.

Sergej Milinković–Savić rođen je u Španiji i nije imao priliku da posjeti rodni grad svoga oca, za razliku Seferovića koji većinu slobodnog vremena provodi u Sanskom Mostu.

Sergej Mundijal dočekuje u odličnoj formi, a u 2022. godini je ubjedljivo najbolji asistent Serije A, pošto je za svoj Lacio namjestio 12 golova. Taj podatak je još impresivniji ako se zna da su "nebeskoplavi" jako dugo bez svog najboljeg strijelca Ćire Imobilea koji je teško povrijeđen.

Piksi, pored Sergeja, ima velika očekivanja i od drugog Nikolinog sina – Vanje. Djeluje kako je selektor Srbije u njemu našao savršenog golmana za svoj fudbal, onog koji aktivno učestvuje u igri, a opet dovoljno kvalitetnog i u "klasičnim" defanzivnim zadacima.

Vidi opis Braća Milinković-Savić na jednoj, a Seferović na drugoj strani: Tri fudbalera u Kataru povezuje mali grad u BiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za razliku od meča na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Sergeju će sada leđa čuvati Vanja kojem će glavni zadatak biti zaustaviti udarce njegovog "zemljaka" Harisa.

Ostali fudbaleri iz Sanskog Mosta

Pored ove trojice navedenih fudbalera Sanski Most je "iznjedrio" još odličnih fudbalera. Golman Intera Samir Handanović, kao i Seferović, porijeklom je iz sela Hrustovo koje se nalazi na 15 kilometara od Sanskog Mosta. Ovaj slovenski državljanin je svjetsko golmansko ime i trenutno brani za slavni Inter iz Milana. Naravno, bio je prvi golman slovenske fudbalske reprezentacije za koju je upisao 81 nastup.

Iako je spletom okolnosti rođen u Prijedoru još jedan bivši reprezetativac Slovenije vuče porijeklo iz Sanskog Mosta. Josip Iličić je iz mjesta Škrljevita koju je sa majkom i bratom napustio netom prije početka rata. Nakon borbe sa depresijom napustio je Atalantu i obukao dres Maribora. Za reprezentaciju Slovenije upisao je 80 nastupa i postigao 16 pogodaka.

Sanjani izrazito vole reprezentaciju BiH te su redovni gosti na tribinama, kako na domaćim tako i na gostujućim utakmicama, a odnedavno imaju i "svoje gore list" među "zmajevima". Ermedin Demirović pripada mlađem naraštaju fudbalera u našoj reprezentaciji i igra u Bundesligi za Augzburg.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Pored navedenih treba pomenuti Milorada Bilbiju koji se ja banjalučkim Borcem podigao trofej Kupa maršala Tita 1988. godine. O njegovom sinu, Nemanji, ne treba trošiti puno riječi. Kapiten Zrinjskog najbolji je strijelac Premijer lige BiH svih vremena. Ilija Pantelić, jedan od najboljih jugoslovenskih golmana rođen je u mjestu Kozica, na Grmeču, odakle je u "Osmoj ofanzivi" stigao u Vojvodinu. Za reprezentaciju Jugoslavije branio je 18 puta.

Bez obzira što se "zmajevi" nisu plasirali na Mundijal, utakmice ove najveće fudbalske smotre se pomno prate u Sanskom Mostu. Svako ima svoje favorite, a tako će biti i drugog decembra kada će se sresti Srbija i Švajcarska. Mnogobrojna rodbina i prijatelji Seferovića neće imati dilemu kada je u pitanju njihov favorit, ali nesumnjivo da će i sinovi Nikice imati svoje navijače.